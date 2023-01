'Fino a quando la mia stella brillerà' di Liliana Segre al Teatro Astra

“Perché non posso più andare a scuola papà?” “Perché siamo ebrei, Liliana”. Parte domani la tournée di "Fino a quando la mia stella brillerà", lo spettacolo prodotto con MILK srl e La Piccionaia tratto dal libro di Liliana Segre e Daniela Palumbo edito da Mondadori. In scena il 24 gennaio 2023 al Teatro Astra di Vicenza in occasione del Giorno della Memoria che si celebra il 27 gennaio, l’attrice padovana Margherita Mannino, protagonista dell’ultimo film con Aldo Giovanni e Giacomo, guidata dalla regia di Lorenzo Maragoni con musiche originali di Filippo Cosentino, ci racconta la storia dolorosa ed indimenticabile di Liliana Segre, che a soli 13 anni viene deportata nel campo di concentramento di Auschwitz. Una storia di cui il mondo deve farsi portatore per tramandare quello che è stato e che non deve mai più accadere. Un racconto che nasce dalla personale esigenza di aiutare coscienze, anche le più giovani, a familiarizzare con fatti dolorosi che fanno parte del nostro passato attraverso gli strumenti più adatti.

“Il testo ci parla in modo semplice, diretto”, spiega la scheda artistica dello spettacolo realizzato con il patrocinio di Associazione Figli della Shoah e Comunità Ebraica di Venezia in collaborazione con La Piccionaia Centro di Produzione Teatrale: “Racconta di un’infanzia felice e spensierata, quella di Liliana bambina, di un’adolescenza stravolta, di un viaggio al limite della sopravvivenza e di una prigionia che si fatica ad immaginare. Di un ritorno, difficile, faticoso e di un amore, infine, che fa rinascere”. Un lavoro di teatro sociale che "si mostra più che mai fondamentale, imprescindibile in un momento storico in cui i temi dell’immigrazione, della sovranità nazionale, dei confini, tornano a dover essere affrontati in un modo nuovo”, continua la scheda. “La forza del racconto di una vita reale, di fatti realmente accaduti, rende tangibile la precarietà di molti traguardi civili raggiunti dall’uomo. Può sempre succedere qualcosa che rischi di indebolire queste certezze ritenute, fino a poco prima, pienamente condivise”. In occasione delle celebrazioni del Giorno della Memoria, dunque, i valori di umanità, uguaglianza e tolleranza che nutrono il senso civico di una comunità tornano a dover essere difesi, compresi, tutelati, affinché il 27 gennaio assuma un significato pieno. “La storia di Liliana affronta non solo il tema della deportazione ma anche, ad esempio, l’effetto della promulgazione delle leggi razziali che porta alla privazione di una serie di diritti civili”, conclude la scheda artistica. “Ancora, si parla di clandestinità, del tentativo di fuga da un paese avverso, l’Italia, verso uno neutrale, la Svizzera. Lo spettacolo trascende il mero racconto offrendo innumerevoli spunti di dialogo col proprio pubblico. Dalla difficoltà di discernere il bene e il male nel rapporto tra etica e legge scritta, allo sviluppo del concetto di identità personale e collettiva, alla presa di coscienza dell’importanza delle politiche di welfare e della tutela dello Stato verso i suoi cittadini attraverso un sistema di protezione e accoglienza”.

24/01/2023, 09:30 - Teatro Astra Vicenza