Finitudini, la parola alla morte

Un evento per famiglie che racconti la storia del fine vita attraverso un percorso dove Lisa Martignetti, fotografa funeraria e collezionista di albi illustrati, Antonio Gallucci, musicista professionista e Anna Spiniella, pedagogista ci guideranno tra illustrazioni, parole e musica ad esplorare il modo del fine vita accessibile ai bambini. Proveremo così a raccontare ai più piccoli che la morte esiste e non è esattamente il mostro che si nasconde sotto il letto.



LISA MARTIGNETTI Giovane necrofora e fotografa bergamasca, organizza commiati e funerali, oltre che scattare fotografie in bianco e nero sempre legate all’arte cimiteriale.

Sui social è conosciuta come “la ragazza dei cimiteri”, collabora con diverse imprese di pompe funebri a Bergamo per la cura dei defunti e i rapporti con le famiglie.

Nel novembre 2019 ha presentato la sua mostra fotografica Confini nella chiesa del Famedio del Cimitero Monumentale di Bergamo.



Accesso riservato ai soci ARCI (sarà possibile tesserarsi la sera stessa dell'evento). Come da normative vigenti la partecipazione sarà riservata ai possessori di green pass.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...