Finitudini, la parola alla morte

Cosa vuol dire comprendere la morte? La comprensione della morte parte da una profonda accettazione del fenomeno in quanto fatto naturale della vita. Durante la sua lunghissima carriera Ines Testoni è stata un'avanguardia di questa scuola psicologica.

Nell’incontro dedicato al “comprendere”, la docente ci parlerà di come gli studi e le ricerche nel campo dell’educazione alla morte hanno permesso di plasmare una nuova generazione di psicologi consapevoli della delicatezza e dell’importanza di accompagnare con le giuste modalità chi sta vivendo l’approssimarsi di un lutto e al contempo di parlare al grande pubblico della morte in modo pesato ma trasparente e obiettivo.



INES TESTONI Professoressa di Psicologia sociale, presso il Dipartimento FISPPA dell’Università degli Studi di Padova. È Psicologa/psicoterapeuta e membro di molteplici associazioni e reti scientifiche nazionali e internazionali. Inoltre, dal 2008 è direttrice del Master Endlife in "Death Studies & The End of Life" (Studi sulla morte e la fine della vita: studi sulla morte e sul morire) di portata internazionale ma erogato in lingua italiana. Direttrice di progetti europei , è riconosciuta tra le 100 scienziate più importanti a livello nazionale per i suoi studi sulla morte e le cure palliative.



Accesso riservato ai soci ARCI (sarà possibile tesserarsi la sera stessa dell'evento). Come da normative vigenti la partecipazione sarà riservata ai possessori di green pass.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...