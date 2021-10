Finitudini, la parola alla morte

Le parole sono lo strumento per esprimere i pensieri, anche quelli più reconditi.

Quando le parole poi vengono impresse su carta diventano storie e narrazioni che rimangono nella mente delle persone e delle culture. Marco Cavalli, docente presso la scuola mediatori linguistici di Vicenza, ci accompagnerà in questo viaggio alla scoperta di opere letterarie antiche e contemporanee che hanno trattato il tema del fine vita. Narrazioni, storie, pagine che hanno aiutato l’interpretazione e la comprensione del fenomeno più inaccessibile e indiscutibile della vita.



MARCO CAVALLI Critico e traduttore, tiene corsi e conferenze sulla letteratura di ieri e di oggi. Dal francese ha tradotto Sade, Flaubert, Mallarmé, Hellens, Pagnol, e dall’italiano antico Giorgio Vasari. E’ autore di tre libri sull’opera letteraria di Aldo Busi. Di recente ha pubblicato Dante clandestino (Manuzio ed.) e About sex. Una parola sfuggita dal sesso (Mondadori), scritto assieme ad Alessandro Zaltron. E’ libero docente presso la Scuola Superiore per Mediatori linguistici di Vicenza.



Accesso riservato ai soci ARCI (sarà possibile tesserarsi la sera stessa dell'evento). Come da normative vigenti la partecipazione sarà riservata ai possessori di green pass.

