Flandart cinefestival a Sovizzo

Filandart Cinefestival 2021dal 4 al 9 ottobre



Arriva la settimana conclusiva della prima edizione di Cinefestival, concorso per cortometraggi indetto dall'associazione culturale Filandart di Sovizzo. Molto lusinghiero il numero e la qualità delle opere pervenute entro il termine previsto del 31 agosto, che sono stati suddivise in due sezioni: 21 film con durata inferiore ai sei minuti (i “cortissimi”) e 36 con durata tra i sei e i quindici minuti (i “corti”). Tutti i lavori saranno proiettati per il pubblico (ingresso libero) distribuiti nelle serate da lunedì 4 a giovedì 7 ottobre nella sede di Filandart (Via Roma 181 a Sovizzo) con inizio alle ore 20.30. Gli spettatori potranno esprimere, su apposita scheda, personali valutazioni sulle opere ammesse al concorso, di cui potrà tener conto la giuria presieduta da Stefano Ferrio che già ha riscontrato la partecipazione di validissimi autori. La cerimonia di premiazione, aperta al pubblico, avrà luogo nella medesima sede sabato 9 ottobre, alle ore 20.30.

