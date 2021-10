"I Gatti Più Belli del Mondo": esposizione internazionale felina in Fiera a Vicenza

Vicentini “magna gati”? Assolutamente no! Il prossimo weekend è solamente all’insegna di amore e passione per i piccoli felini. I gatti sono i protagonisti di due giorni di esposizioni, concorsi, iniziative e approfondimenti dedicati al loro mondo in occasione.

Sabato 30 e Domenica 31 Ottobre oltre 1000 gatti da tutto il mondo arriveranno a Vicenza per il FIFE Wold Show 2021, l’esposizione felina più grande di sempre, organizzata da Anfi - Associazione Nazionale Felina Italiana. Vi aspettiamo dalle 10:00 alle 18:00 per ammirare i gatti più belli del mondo, ben 33 razze dalle più conosciute come il Gatto Persiano, il Sacro di Birmania, il Maine Coon, il British, lo Sphinx (gatto nudo) a quelle più rare come l’Egypitiam Mau, il Cornish Rex ed il Kurilian Bob Tail. Non solo una gara di bellezza, ma una manifestazione a 360 gradi sul gatto, con ampio spazio anche ai brand di mangimistica, gadgets e tutti i prodotti per i Vostri amici a quattro zampe. Il tutto organizzato nella massima sicurezza e nel rispetto delle norme anticovid.

Programma FIFe World Show 2021

Sabato 30 ottobre

? 8:00 Ingresso

? 8:00 – 9:45 Controllo Veterinario (istruzioni in fondo)*

? 10:30 Cerimonia d’Apertura

? 11:00 Inizio Giudizi

? 12:00 Distribuzione Biglietti Gala Dinner al banco WS

? 13:00 -14:00 Pausa Pranzo

? 18:00 Chiusura

Domenica 31 ottobre

? 8:00 Ingresso

? 9:45 Tutti i gatti devono essere presenti nella show hall

? 10:00 Best in Show Gatti di Casa, Categoria 1 e 2

? 12:00 Distribuzione dei diplomi

? 13:00 -14:00 Pausa Pranzo

? 14:00 Best in Show Categoria 3 e 4

? 16:30 Cerimonia di Chiusura

? 18:00 Chiusura

COSTO BIGLIETTI

⋅ Adulti € 10

⋅ Bambini dai 6 ai 12 anni € 8

⋅ Bambini sotto i 6 anni gratuito

⋅ Portatori d’invalidità dal 75% gratis

⋅ Gratuito per i tesserati Anfi con tessera e documento di riconoscimento.

BIGLIETTI IN PREVENDITA SU WWW.VIVATICKET.COM

Come raggiungere il FIFe World Show di Vicenza 2021

FIERA DI VICENZA Quartiere Fieristico – Via dell’Oreficeria 16 – 36100 Vicenza