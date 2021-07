Antica Fiera di Santa Maria Maddalena a Castelgomberto, specialità trippe

Durante le serate la Pro Loco di Castelgomberto offre fornitissimi stand enogastronomici, serate a base di musica ed intrattenimento. Le trippe sono il piatto forte della tradizione.

Fin dal 1796, l’Antica Fiera di Santa Maria Maddalena si svolge il 22 luglio, giorno che celebra la santa Maria Maddalena.

In origine la manifestazione si sviluppava nel piazzale antistante l’attuale villa Da Schio e lungo la via che porta al centro del paese, via Villa.

Nel 1795, Antonio Piovene, proprietario della villa, chiese il permesso a Venezia di istituire una fiera a Castelgomberto per animare il mercato agricolo locale. Il 1796 fu quindi l’anno della prima edizione della fiera di S. Maria Maddalena, conosciuta da sempre con il nome “la fiera del pao”. Questo evento vede intrecciarsi realtà diverse: una festività religiosa, lo scambio commerciale e la festa popolare.

Come vuole la tradizione, ancora oggi, durante la mattinata del 22 luglio, viene celebrata la Santa Messa nella chiesetta di S. Maria Maddalena in via Villa e il centro del paese si riempie di espositori e venditori.

Il consueto appuntamento di Castelgomberto porta in città una lunga serie di eventi adatti a tutte le età.

Presso le ex scuole elementari sarà possibile vedere un'esposizione di mezzi agricoli d'epoca.

Dal 16 al 25 luglio 2021

Palazzo Trissino-Barbaran

Ricchi stand gastronomici, specialità trippe