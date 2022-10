Fiera di San Martino a Breganze

A Breganze si svolge l'antica fiera di San Martino 2022, in Piazza Mazzini. Un fine settimana all’insegna del divertimento, della cultura, della solidarietà, del cibo della tradizione e dell'ottimo vino.

Una manifestazione in cui tradizioni ed eccellenze del territorio sono protagonisti.

Gli stand gastronomici propongono piatti tipici come gnocchi al sugo di Toresan, pasta e fagioli alla veneta e piatto del contadino. Non mancano i vini DOC Breganze ad accompagnare il tutto.

In menù sfiziose preparazioni: gli spiedi di toresàn e carni miste e, a grande richiesta, anche il pasticcio al ragù di toresàn.

Prezzi:

- Toresàn allo spiedo con polenta e fagioli: € 18,00

- Carni miste allo spiedo (coppa, sovracoscia di pollo, costina) con polenta e fagioli € 15,00

- Pasticcio al Ragù di Toresàn € 7,00

Queste specialità saranno disponibili sia per l’asporto che per la consumazione in piazza ma consigliamo la prenotazione via Whatsapp e Telegram al numero 3516800133.

Domenica saranno presenti anche i mercatini di prodotti tipici e artigianato locale.

Due giorni con diverse iniziative tra cui: visite guidate al campanile, concerto di campane, concerto di canti popolari, rievocazione mestieri antichi e giochi tradizionali, esposizione di macchine agricole e bancarelle con prodotti artigianali e gastronomici.