Dal 31 marzo al 2 Aprile 2023 si svolge la 40^ edizione della Fiera Mercato dell'Olivo a Pove del Grappa (VI).

Programma

Venerdì 31 marzo

Ore 19.00 apertura stand gastronomico e musica – Serata baccalà (gradita la prenotazione 333 9059631)

Ore 20.00 convegno c/o la palestra dell’Ist. Agrario Parolini sui temi:

Analisi dell’annata olivicola 2022 nel territorio pedemontano e spunti di riflessione per il 2023

Nuove evidenze sull’efficacia della cattura massale contro la mosca dell’olivo

Prodotti innovativi in soccorso dell’olivo

Sabato 1 aprile

Ore 19.00 apertura stand gastronomico e musica – Serata gulash (gradita la prenotazione 333 9059631)

Domenica 2 aprile

Ore 10.30 apertura della Fiera e lancio delle colombe c/o Piazza degli Scalpellini

Premiazione dei migliori olii del 23° Concorso Olio EVO e dei migliori stand: bonsai; olivo in fiera; piante vivaistiche; prodotti del territorio

Ore 10.00 apertura stand gastronomico – spiedo e bruschette (gradita prenotazione)

MANIFESTAZIONI COLLATERALI