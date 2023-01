Nel mese di febbraio nel vicentino si svolge una tra le più antiche e frequentate manifestazioni dedicate al santo degli innamorati: la 506^ Fiera di San Valentino a Pozzoleone. In programma molti eventi: mercato con oltre 300 espositori, stand gastronomico e menù con avannotti fritti e tosella, ballo, mostra dell'agricoltura.

"Nel 1956 si decise di portare la sagra di San Valentino dalla frazione nella piazza del paese. Più che altro per necessità di ordine pratico: le giostre si erano trasformate in autoscontri pesanti e la corrente elettrica che arrivava sui prati non era più sufficiente. Anche in agricoltura comparvero macchinari sempre più voluminosi come mietitrebbie e trattori di ogni genere."

Programma dal 4 al 19 febbraio 2023