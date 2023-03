Fiera di Lonigo, il programma

Tutto è pronto per l’imminente avvio (24-25-26-27 marzo) della 537ª edizione della Fiera di Lonigo. Non solo il Parco dell’Ippodromo, ma l’intera cittadina con le sue piazze e le sue strade diventerà ospiterà gli stand espositivi per rendere l’appuntamento più attraente. Oltre 350 espositori dei quali 106 all’interno della tensostruttura di 3000 metri quadri, 82 dell’agricoltura all’esterno, 35 nell’edilizia, 40 nell’hobbistica, 44 ambulanti, 15 nella viticoltura e vivaistica. Nelle ultime edizioni si è voluto valorizzare ulteriormente il territorio ed i prodotti caratteristici della zona e per questo, oltre alla tradizionale esposizione commerciale, artigianale e delle macchine agricole sita all’interno del parco Ippodromo, sono state ideate delle “corti” tematiche nel centro storico dove sono allestite esposizioni e degustazioni: Corte del Gusto, Corte della Birra, Corte del Contadino e Corte dei Fiori.

Programma

- 38ma Fiera Campionaria

- 24mo Salone della Meccanizzazione Integrale

- 23ma Mostra Mercato "L'oro della Terra Leonicena" con vini e prodotti tipici tradizionali.

L’inaugurazione ufficiale è prevista sabato 25 marzo, ma già venerdì 24 alle ore 15 si potrà accedere alla Fiera fino alla mezzanotte, come pure domenica e nella giornata di lunedì.