Mercoledì tradizionale Fiera di giugno ad Asiago

Indirizzo non disponibile

Nel centro storico di Asiago si svolgerà la tradizionale Fiera di giugno mercoledì 1 giugno 2022.

Per l’occasione lungo le strade e nelle piazze della città ci sarà un gran numero di variopinte bancarelle con prodotti e merce di ogni genere.

Un’occasione d’incontro e di festa da non mancare per trascorrere una giornata in una Asiago gioiosa e festaiola.