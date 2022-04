Fiera di CalendiMaggio: Sagra della Tagliata a Sandrigo

La sagra si svolgerà interamente in Piazza SS. Filippo e Giacomo a Sandrigo. Punto forte della manifestazione sarà ancora una volta lo Stand gastronomico. Oltre alle specialità del giorno il menù offre gnocchi al pomodoro o burro e salvia, tagliata, hamburger, spezzatino di musso, piatti freddi ed almeno una alternativa vegana.

FIERA DI CALENDIMAGGIO - FESTA DELLA TAGLIATA

GIOVEDÌ 28 APRILE

Ore 19.00 Apertura Stand Gastronomico: Serata Gnocchi

Ore 20.30 Sfilata di Moda dei negozi di Sandrigo e con la partecipazione del Centro Idea Danza

Ore 23.00 DJ Set in BarriqueArea

VENERDÌ 29 APRILE

Ore 8.00 Fiera Mercato & Mortadella con gli Alpini

Ore 18.00 Happy Hour & DJ Set in BarriqueArea

Ore 19.00 Apertura Stand Gastronomico

Ore 21.00 Rock Star Vasco Tribute

SABATO 30 APRILE

Dalle ore 15.00 alle ore 22.00 Mercatini per le vie del Centro

Ore 18.00 Happy Hour & DJ Set in BarriqueArea

Ore 18.30 Apertura Stand Gastronomico

Ore 21.00 Febbre a 90

DOMENICA 1 MAGGIO

Dalle ore 9.00 alle ore 20.00 Mercatini per le vie del Centro

Ore 9.30 Disegni sull’Asfalto

“La Natura e l’Ambiente: chi ha visto le API”

Ore 11.30 Apertura Stand Gastronomico

Ore 15.30 Spettacolo Polisportiva Olimpya

Ore 18.00 Happy Hour & Omega Uniparty

Ore 18.00 Apertura Stand Gastronomico

LUNEDÌ 2 MAGGIO

Ore 19.00 Apertura Stand Gastronomico: Serata Risotto

Ore 21.00 Salseando con DJ Silvano

Per tutta la durata della Manifestazione allo stand sarà possibile gustare la Buonissima Tagliata

BarriqueArea al Coperto



Sabato 30 Aprile dalle 14.30 alle 20.00 e Domenica 1° Maggio dalle 9.30 alle 19.30, presso il Campo Parrocchiale di via S. Gaetano si terrà il “1° Torneo del CalendiMaggio” organizzato dall’ USD Azzurra Sandrigo.