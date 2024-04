Fiera del Verde e Festa della Costicina ad Ancignano

L'Associazione Fiera del Verde di Ancignano, in collaborazione con il Comune di Sandrigo, è entusiasta di presentare la 38ª Fiera del Verde, che si svolgerà nel pittoresco "Brolo" di Ancignano, in Via Chiesa, sabato 6 e domenica 7 aprile 2024. Quest'anno, la fiera sarà arricchita dalla gustosa "Festa della Costicina", un appuntamento imperdibile per gli amanti della buona cucina.

Gastronomia

Durante la fiera, lo stand gastronomico celebrerà la Festa della Costicina, offrendo squisite costine allo spiedo, primi piatti tradizionali, carni succulente alla brace, e la famosa "Fritola de Ansignan". Per tutto il giorno sarà disponibile anche il servizio di asporto, per gustare queste delizie comodamente a casa.

Programma

Sabato 6 Aprile

14:30 - Inizio del 2° Torneo Memorial "Mario Gasparotto" per categorie Pulcini e Primi Calci, organizzato in collaborazione con Azzurra Sandrigo.

19:00 - Apertura dello stand gastronomico per la Festa della Costicina, con serata allietata da karaoke, curato da Emanuele Rosiglioni.

Domenica 7 Aprile

08:00 - Apertura della Fiera con una vasta gamma di bancarelle nel settore floro-vivaistico, artigianato e fai-da-te.

09:30 - Sfilata in costume dei bambini dell'asilo nido "Il Sogno di Tommy", accompagnati dal gruppo Combo Chinotto.

10:00 - Santa Messa.

Durante tutta la giornata di Domenica:

Corte contadina con esposizione di attrezzature agricole, trattori d'epoca e articoli di giardinaggio.

Giri a cavallo a cura dell'Associazione Cabaña Reane e esposizione di animali da cortile con l'Associazione Il Gheppio.

"Scuola di Calcio" per bambini, attiva dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 16:00, in collaborazione con Azzurra Sandrigo.

16:30 - Performance dei giovani percussionisti di "The School of Rock".

17:00 - Inizio dell'APERITIVONTO con dj set di Leonardo Stefani e Marco Fortunato, e la partecipazione del gruppo Combo Chinotto Afro-Brasil.

Dalle 18:30, il PANIN ONTO del Gruppo Giovani Fiera del Verde chiuderà in bellezza la giornata