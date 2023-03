Fiera del Tempo libero a Vicenza: camper, campeggio, outdoor, elettronica, vino, tattoo

In arrivo a Vicenza la “Fiera del tempo libero”; l'evento è un avvincente mix di prodotti, divertimento e novità che attira e affascina i visitatori, giovani, famiglie, sportivi, amanti della vita all'aria aperta attendono ogni anno questo evento.

Cosa troverai in fiera dal 10 al 12 marzo 2023

- Camper, campeggio e plein air

- Viaggi, turismo e outdoor

- Spazio casa - fiera dedicata all'arredamento e alle soluzioni abitative

- Pollice Verde - Orticoltura hobbistica

- Fiera dell’Elettronica di Consumo

- Vicenza Tattoo Convention

- Moto Custom

- Vino Top in tour

Fiera del Tempolibero alla Fiera di Vicenza

INGRESSI: OVEST – PADIGLIONE 1

Orari: venerdì 14.00-20.00 / sabato 10.00-20.00 / domenica 10.00-19.00

BIGLIETTI

Ingresso intero € 12,00

Ingresso ridotto € 10,00