Fiera del Soco, la più grande, la più antica: programma 2023

L' Antica Fiera del Soco - Grisignano di Zocco torna a Grisignano dal 8 al 14 Settembre 2023.

Dieci chilometri di esposizione, 650 stand, tanti banchetti e capannoni dove mangiare succulente grigliate, salsicce, braciole, ma anche trippe e folpetti.

In Fiera si trova di tutto per questo c'è il detto "Ghe se de tutto come ala fiera del soco".

LA STORIA DELLA FIERA

La Fiera fonda le sue radici nella festa votiva iniziata nel 1267, a ricordo di un'apparizione della Madonna nella campagna tra Grisignano ed Arlesega. Fino agli anni Sessanta del Novecento, la Fiera di Grisignano è stata essenzialmente un evento rurale: il momento centrale per la compravendita del bestiame, fissato nel calendario il primo lunedì dopo l’8 settembre.

Per condurre le trattative a Grisignano, allevatori e mediatori (i “sensari”) percorrevano decine di chilometri a piedi o in bicicletta all’alba, e cominciavano valutazioni e compravendite concluse con una stretta di mano che valeva come carta bollata.

Dagli anni Settanta la fiera si è arricchita di eventi. Da sempre, quindi, Grisignano è “terra d’incontri”, e quello della Fiera è il momento in cui tale vocazione trova la sua migliore espressione concreta: in questi giorni di settembre, infatti, un paese di circa 5.000 abitanti si trasforma in una sorta di “capoluogo delle feste” del Veneto, richiamando nell’arco di una settimana circa 1.000.000 di visitatori.

PROGRAMMA DELLA FIERA 2023

VENERDI 8 SETTEMBRE

Ore 18.00: Apertura dell’Antica Fiera del Soco e del grande mercato, della 38? Mostra Espositiva, del Luna Park, di Agri Grisignano, di “Piazza dei Sapori”, di “Eccellenze Venete” con degustazione prodotti enogastronomici del territorio, di Lo Borgo – Medioevo e della fattoria didattica.

Ore 18.00: Apertura Area Live Village con espositori di prodotti tipici locali, street food per assaporare ottime specialità gastronomiche selezionate, birrifici artigianali con un’offerta unica in termini di qualità e varietà nel beverage ed aree relax.

Ore 18.00: Area Oro Sud Tesinella «XOCO SUMMER FESTIVAL».

Ore 19.00: Area Oro Tesinella: Apertura dei tradizionali Stand Gastronomici.

Ore 20.00: Sfilata con la Banda Folkloristica Euganea, promossa dalle Botteghe del Soco e dalla Confcommercio Vicenza delegazione di Grisignano di Zocco.

Ore 21.00: Palco in Via Celotto AQUILEGIA Live.

Ore 21.00: Area live Village.

Ore 21.00: Area Oro Sud Tesinella «SOCOVILLAGE» SOCO BUBBLE Dj VxV – Voice Francesco Sorini.

Ore 21.00: NUOVO Palco Area Oro sfilata di moda a cura del gruppo commercianti di Grisignano di Zocco. A seguire FREE WAY sigle TV & Cartoons in Rock!

Ore 21.00: Area Oro Sud Tesinella «XOCO SUMMER FESTIVAL».

SABATO 9 SETTEMBRE

Ore 15.00: Apertura della 38? Mostra Espositiva, del Luna Park, di Agri Grisignano, di “Piazza dei Sapori”, di “Eccellenze Venete” con degustazione prodotti enogastronomici del territorio, di Lo Borgo – Medioevo e della fattoria didattica.

Ore 16.00: Presso Villa Magrin INAUGURAZIONE UFFICIALE dell’Antica Fiera del Soco 2023 con le autorità ed esibizione della Fanfara dei Bersaglieri.

Ore 18.00: Apertura Area Live Village con espositori di prodotti tipici locali, street food per assaporare ottime specialità gastronomiche selezionate, birrifici artigianali con un’offerta unica in termini di qualità e varietà nel beverage ed aree relax.

Ore 18.00: Area Oro Sud Tesinella «XOCO SUMMER FESTIVAL».

Ore 19.00: Area Oro Tesinella Apertura dei tradizionali Stand Gastronomici.

Ore 19.00: NUOVO Palco Area Oro Esibizione ginnastica ritmica B-Twin Asd.

Ore 19.00: Area Oro Sud Tesinella «SOCOVILLAGE» LIVE MUSIC ACOUSTIC.

Ore 21.00: Palco in Via Celotto ORCHESTRA SERENELLA.

Ore 21.00: Area Live Village ACHE’ DEL CARIBE.

Ore 21.00: Area Oro Sud Tesinella «SOCOVILLAGE» NAMASTE’ la notte per le donne Dj Enry Zanasca – Voice Alex Bovo.

Ore 21.00: NUOVO Palco Area Oro COUNTRY TOUR DJ djs Nike, Luka Alex, Bina Fox.

Ore 21.00: Area Oro Sud Tesinella «XOCO SUMMER FESTIVAL».

DOMENICA 10 SETTEMBRE

Ore 08.00: Apertura dell’Antica Fiera del Soco e del grande mercato, del Luna Park, di Agri Grisignano, di “Piazza dei Sapori”, di Lo Borgo – Medioevo e della fattoria didattica.

Ore 09.00: Apertura della 38? Mostra Espositiva e di “Eccellenze Venete” con degustazione prodotti enogastronomici del territorio.

Ore 10.00: Via Ungaretti SOCO MOTORS FEST Raduno di auto storiche e sportive.

Ore 12.00: Apertura dei tradizionali stand gastronomici.

Ore 15.00: Sfilata CLUB DUCATI Traliccio Randagio.

Ore 16.00: Area Oro Sud Tesinella Raduno Motociclistico BORN TO BE WILD NORTH ITALY.

Dalle ore 15.00 alle ore 16.00: SOCO MOTORS FEST Giro turistico per le vie di Grisignano.

Ore 16.00: Area Oro Sud Tesinella «SOCOVILLAGE» CINIKA.

Ore 18.00: Apertura Area Live Village con espositori di prodotti tipici locali, street food per assaporare ottime specialità gastronomiche selezionate, birrifici artigianali con un’offerta unica in termini di qualità e varietà nel beverage ed aree relax.

Ore 18.00: Area Oro Sud Tesinella «XOCO SUMMER FESTIVAL».

Dalle ore 18.00 alle ore 20.00: NUOVO palco Area Oro ZUMBA PAR.

LUNEDI 11 SETTEMBRE

Ore 06.00: Via Ungaretti, ANTICA FIERA FRANCA DEL BESTIAME.

Ore 08.00: Apertura dell’Antica Fiera del Soco e del grande mercato, Apertura del Luna Park, Apertura Agri Grisignano, Apertura “Piazza dei Sapori”, Apertura Lo Borgo – Medioevo e fattoria didattica.

Via Ungaretti: MERCATO DI CAMPAGNA AMICA e LUNI del SOCO.

Ore 09.00: Apertura della 38? Mostra Espositiva, Apertura “Eccellenze Venete” con degustazione prodotti enogastronomici del territorio.

Ore 9.00: S.Messa celebrata presso la Chiesa parrocchiale di Grisignano di Zocco.

Ore 12.00: Area Oro sud Tesinella, Apertura degli Stand Gastronomici.

Ore 17.00: Area Oro Sud Tesinella, «SOCOVILLAGE», GATE.

Ore 18.00: Apertura Area Live Village con espositori di prodotti tipici locali, street food per assaporare ottime specialità gastronomiche selezionate, birrifici artigianali con un’offerta unica in termini di qualità e varietà nel beverage ed aree relax.

Ore 18.00: Area Oro Sud Tesinella, «XOCO SUMMER FESTIVAL».

Ore 19.00: Area Oro sud Tesinella, Apertura degli Stand Gastronomici.

Dalle ore 20.00 alle ore 21.00: NUOVO Palco Area Oro, SHOW DI DANZA SPORTIVA con la partecipazione di atleti di rllievo internazionale, della scuola TTD-TIME TO DANCE di Torri di Quartesolo (VI) dei tecnici Santin Paolo e Chanaà Elisa.

Ore 21.00: Palco in Via Celotto, SIMONETTA ORCHESTRA.

Ore 21.00: Area Live Village, VICENZA TALENT SHOW.

Ore 21.00: Area Oro Sud Tesinella, «SOCOVILLAGE», LUCIANO GAGGIA – ONE MAN SHOW.

Ore 21.00: NUOVO Palco Area Oro.

Ore 21.00: Area Oro Sud Tesinella, «XOCO SUMMER FESTIVAL».

MARTEDI 12 SETTEMBRE

Ore 16.00: Apertura dell’Antica Fiera del Soco e del grande mercato, Apertura della 38? Mostra Espositiva, Apertura del Luna Park, Apertura Agri Grisignano, Apertura “Piazza dei Sapori”, Apertura Lo Borgo – Medioevo e fattoria didattica.

Ore 16.00: Luna Park, “Festa del bambino”. Fino alle ore 18.00: le attrazioni aderenti, con l’apposito cartello identificativo, applicheranno uno sconto del 50% sul prezzo del biglietto.

Ore 18.00: Apertura della 38? Mostra Espositiva, Apertura “Eccellenze Venete” con degustazione prodotti enogastronomici del territorio.

Ore 18.00: Apertura Area Live Village con espositori di prodotti tipici locali, street food per assaporare ottime specialità gastronomiche selezionate, birrifici artigianali con un’offerta unica in termini di qualità e varietà nel beverage ed aree relax.

Ore 18.00: Area Oro Sud Tesinella, «XOCO SUMMER FESTIVAL».

Ore 19.00: Apertura degli Stand Gastronomici.

Ore 21.00: Palco in Via Celotto, STEFANO E I NEVADA.

Ore 21.00: Area Live Village.

Ore 21.00: Area Oro Sud Tesinella «SOCOVILLAGE», MARIANELA, Powered by Bar bolla.

Ore 21.00: Nuovo Palco Area Oro.

Ore 21.00: Area Oro Sud Tesinella, «XOCO SUMMER FESTIVAL».

MERCOLEDI 13 SETTEMBRE

Ore 16.00: Apertura dell’Antica Fiera del Soco e del grande mercato, Apertura della 38? Mostra Espositiva, Apertura del Luna Park, Apertura Agri Grisignano, Apertura “Piazza dei Sapori”, Apertura Lo Borgo – Medioevo e fattoria didattica.

Ore 16.00: Luna Park, “Festa del bambino”. Fino alle ore 18.00: le attrazioni aderenti, con l’apposito cartello identificativo, applicheranno uno sconto del 50% sul prezzo del biglietto.

Ore 18.00: Apertura della 38? Mostra Espositiva, Apertura “Eccellenze Venete” con degustazione prodotti enogastronomici del territorio.

Ore 18.00: Apertura Area Live Village con espositori di prodotti tipici locali, street food per assaporare ottime specialità gastronomiche selezionate, birrifici artigianali con un’offerta unica in termini di qualità e varietà nel beverage ed aree relax.

GIOVEDI 14 SETTEMBRE

Ore 16.00: Apertura dell’Antica Fiera del Soco e del grande mercato, Apertura della 38? Mostra Espositiva, Apertura del Luna Park, Apertura Agri Grisignano, Apertura “Piazza dei Sapori”, Apertura Lo Borgo – Medioevo e fattoria didattica.

Ore 16.00: Luna Park, “Festa del bambino”. Fino alle ore 18.00: le attrazioni aderenti, con l’apposito cartello identificativo, applicheranno uno sconto del 50% sul prezzo del biglietto.

Ore 18.00: Apertura della 38? Mostra Espositiva, Apertura “Eccellenze Venete” con degustazione prodotti enogastronomici del territorio.

Ore 18.00: Apertura Area Live Village con espositori di prodotti tipici locali, street food per assaporare ottime specialità gastronomiche selezionate, birrifici artigianali con un’offerta unica in termini di qualità e varietà nel beverage ed aree relax.

Ore 18.00: Area Oro Sud Tesinella, «XOCO SUMMER FESTIVAL».

Ore 19.00: Apertura degli Stand Gastronomici.

Ore 21.00: Palco in Via Celotto, STEFANO E I NEVADA.

Ore 21.00: Area Live Village.

Ore 21.00: Area Oro Sud Tesinella «SOCOVILLAGE», MARIANELA, Powered by Bar bolla.

Ore 21.00: Nuovo Palco Area Oro.

Ore 21.00: Area Oro Sud Tesinella, «XOCO SUMMER FESTIVAL».