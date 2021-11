“Io credo questo: le fiabe sono vere. […] sono il catalogo dei destini che possono darsi a un uomo e a una donna” I. Calvino

Dentro ai libri, sulle bocche di chi le racconta, lette, immaginate, sognate, le fiabe nascono e poi si mettono in viaggio correndo nelle parole, e durante il viaggio cambiano, crescono, si trasformano.

Mappe di vita che accompagnano i bambini e i grandi; riti di passaggio che indirizzano e segnano strade possibili, piccoli sentieri, grandi avventure.

Sei fiabe viaggiano in sei valigie e due alla volta, in ogni incontro, verranno evocate con oggetti, suoni, racconti e immaginazioni.

Solo un tavolo che è una casa, un bosco, un lago, una montagna, la piccola scena di ogni narrazione; e come in un gioco, nei giorni di pioggia e di freddo, tutti intorno per stare ad ascoltare con lo stupore dell’infanzia, cominciando insieme a diventare adulti.

Teatro delle Apparizioni | Fiabe da tavolo. La teiera, il brutto anatroccolo

Lo spettacolo è in propgramma sabato 4 e domenica 5 dicembre, in doppia replica, alle ore 15 e alle 17 al Teatro Astra di Vicenza.



INFO PRENOTAZIONI E PREVENDITE

Ufficio Teatro Astra

Contrà Barche 55 – Vicenza

tel. 0444 323725

info@teatroastra.it