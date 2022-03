Feudalia, festa medioevale, un piccolo Brintaal a Villa Stecchini

Sabato 26 e domenica 27 marzo il medioevo e il fantasy si incontrano in Villa Stecchini. FEUDALIA - un piccolo Brintaal a Romano d'Ezzelino

Ci saranno tornei di spada, tiro con l’arco e falconieri con rapaci a cui anche i bimbi potranno avvicinarsi. Saranno proprio i bambini ad essere protagonisti delle numerose attività di intrattenimento nel parco, dagli spettacoli tematici ai laboratori sull’araldica e la caccia al tesoro di Ezzelino alle 15 di sabato e domenica. Per l’occasione verrà proposto uno speciale laboratorio celtico per la costruzione di piccoli pendoli e amuleti.

La collaborazione organizzativa con Brintaal Celtic Folk, il festival celtico organizzato a Cismon del Grappa che attira ogni anno oltre 20.000 visitatori, è una garanzia di qualità: birra, sidro ed idromele scorreranno a fiumi e il mercatino a tema Celtic-fantasy porterà in Villa numerosi produttori ed artigiani locali ad esporre i loro prodotti.

Per gli appassionati di buon cibo, l’appuntamento è sabato 26 alle ore 20.00 con la Cena Celtica in Locanda Stecchini. Un menù frutto di un’accurata selezione di ricette tradizionali antiche, tra i piatti lo sformatino di cardi con fonduta di formaggio di capra, crescione e carne secca e lo spezzatino di cinghiale con fagottino di verza e legumi.

Sabato 26 dalle ore 11:00 alle 20:00

11:00 apertura evento e mercatini

15:30 torneo di spada dei cavalieri

Domenica 27 marzo dalle ore 11:00 alle 18:00

11:00 apertura

15:30 torneo di spada dei cavalieri

Ingresso 9 € con 1 consumazione omaggio

Per partecipare alla degustazione è necessario prenotare al +39 389 658 4219