Feudalia: festa medioevale a Villa Stecchini

Indirizzo non disponibile

Dal 24 al 26 marzo 2023 il medioevo e il fantasy si incontrano nel favoloso parco di Villa Stecchini a Romano d'Ezzelino, a pochi passi da Bassano del Grappa.

L'evento sarà gratuito. Si susseguiranno spettacoli a tema Medievale e Fantasy a Musica, Laboratori per Bambini e punti di ristoro con ottima birra e ottimo cibo.

Venerdì 24 Marzo: Apertura con concerto dei Pint5, birra e piatti irlandesi disponibili nella Locanda della Villa.

Sabato e Domenica 25&26: apertura dei mercatini alle 10:00 del Mattino fino alle 22:00.

Ci sarà il Brintaal Celtic Folk, tornei di spada, tiro con l’arco e falconieri con rapaci a cui anche i bimbi potranno avvicinarsi. Saranno proprio i bambini ad essere protagonisti delle numerose attività di intrattenimento nel parco, dagli spettacoli tematici ai laboratori sull’araldica e la caccia al tesoro di Ezzelino alle 15 di sabato e domenica. Per l'occasione verrà proposto uno speciale laboratorio celtico per la costruzione di piccoli pendoli e amuleti.

Per qualsiasi informazione scrivere a: feudalia.info@gmail.com o contattare il numero +39 3896584219