Festival Visioni di danza: Omaggio a Pina

Mercoledì 22 luglio andrà in scena nel Giardino del Teatro Astra il primo appuntamento di Visioni di danza. Il festival, promosso dalla Compagnia Naturalis Labor, è sostenuto dal Comune di Vicenza, dalla Regione del Veneto, Mibact, Fondazione Cariverona, Circuito Teatrale Regionale Arteven e Comune di Schio.

La compagnia nazionale Artemis Danza alle ore 21.30 proporrà Omaggio a Pina. Lo spettacolo ruota attorno alla figura di Pina Bausch, una delle maggiori interpreti/coreografe della danza contemporanea mondiale, il cui ‘teatrodanza’ ha formato un’intera generazione di coreografi e compagnie. Ritornando alle proprie radici artistiche e a un’epoca dove vita e danza si fondevano, trovando nel palcoscenico la loro espressione massima, Monica Casadei mette in scena una pièce dove il corpo diventa strumento coreografico e biografico. Attraversati da emozioni e pulsioni ritrovabili nella quotidianità più ordinaria i danzatori si fanno portavoce di una poetica profonda, ma al contempo leggera, fatta di ironia, gioco, situazioni astratte e concrete. Grazie alla rielaborazione dei vissuti personali degli interpreti e della coreografa stessa, la creazione diviene il pretesto per una catarsi coreografica che celebra l’esistenza e le sue sfaccettature. Euforia, seduzioni, rabbia, amore, sono alcuni degli ingredienti che compongono questa entusiasmante festa.

Di origine ferrarese e laureata con lode con una tesi su Platone e la danza, Monica Casadei, dopo una carriera agonistica in ginnastica ritmica, si dedica allo studio della danza classica e moderna, prima in Italia, poi a Londra, infine a Parigi, dove incontra i coreografi Pierre Doussaint e Isabelle Doubouloz e il maestro André Cognard Hanshi So shihan, con il quale tutt’ora pratica l’arte marziale dell’Aikido. Fonda in Francia la compagnia Artemis Danza, con la quale si trasferisce in Italia nel 1997 dando vita a un’intensa attività di produzione che conta ad oggi oltre quaranta creazioni originali. Dal 1998 al 2007 la Compagnia è in residenza alla Fondazione Teatro Due di Parma, mentre dal 2014 è in residenza artistica al Teatro Comunale di Bologna. Artemis Danza è stata invitata nei più importanti teatri e Festival italiani, in numerose tournée e festival internazionali. Fondamentali nella ricerca artistica di Monica Casadei sono la contaminazione con differenti territori artistici, culturali e geografici, oltre all’esplorazione di luoghi e spazi urbani che divengono teatro di azioni performative. Accanto all’attività di produzione Artemis sostiene, produce e promuove giovani autori e realizza molteplici attività per la formazione del pubblico.

In caso di pioggia lo spettacolo verrà proposto al teatro Astra.

Per ogni informazione si possono consultare i siti www.naturalislabor.it/visionididanza, www.myarteven.it, www.comune.vicenza.it.

Biglietti euro 10 acquistabili la sera dello spettacolo da un’ora prima dell’inizio. Possibile la prenotazione inviando una mail a info@naturalislabor.it.



Appuntamento successivo:

Nel salone della Basilica Palladiana venerdì 24 luglio il pubblico potrà assistere allo spettacolo Overunder e 24.42 della compagnia DanceHaus, uno dei quattro centri nazionali della danza presenti in Italia. Coreografie di Matteo Bittante in prima ed esclusiva regionale.