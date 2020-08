Festival Vicenza in lirica 2020: il programma

Festival Vicenza in Lirica, il fascino dell’Opera al Teatro Olimpico dal 29 agosto all’8 settembre. Il festival che porta il nome della città di Vicenza nel mondo lirico è un appuntamento tra i più attesi del panorama internazionale.

Entrando nel vivo del Festival, è straordinaria già l’inaugurazione con l’esecuzione dell’oratorio in due atti “Juditha Triumphans” di Antonio Vivaldi ( Teatro Olimpico, 29 agosto ore 21 ). Affidato alle voci di Sara Mingardo, Vivica Genaux, Caterina Meldolesi, Cecilia Gaetani e Alessandra Visentin, viene eseguito dall’Ensemble barocco del Festival Vicenza in Lirica diretto da Francesco Erle e dal Coro Schola San Rocco. Le luci, affidate al light designer Andrea Grussu disegneranno con la musica il trionfante materiale sonoro del capolavoro vivaldiano.

Nei giorni 3/4/5 settembre il Festival Vicenza in Lirica si esprimerà in tre serate di forte impatto culturale dal titolo “Musica e Parole sotto le Stelle”, proponendo presentazioni di libri e di cd e avvalendosi dei migliori strumenti del suo ensemble per creare con le stesse un evento godibile per tutti. Il 3 settembre alle 21 (sede da definire) il critico musicale Fabio Larovere presenta il suo libro “La parola alla musica. Sette interviste impossibili ai grandi compositori”. In dialogo con Andrea Castello e l’Ensemble barocco.

Venerdì 4 settembre alle 21 (sede da definire), la compositrice Gloria Bruni presenta il CD “Sinfonia N. 1 Ringparabel”, con testi dal Decameron di Boccaccio che qui saranno letti da Stefania Carlesso. Evento che anticipa il vero e proprio concerto “La parabola degli anelli” per soli, coro e orchestra, che è stato posticipato a Vicenza in Lirica 2021.

Sabato 5 settembre alle 18 , la musicologa Roberta Pedrotti, direttore dell’Ape musicale, presenta il suo libro “Storia dell’opera lirica”, conversandone con Andrea Castello.

La sera dello stesso giorno, sabato 5 settembre alle 21, si torna al Teatro Olimpico con la rappresentazione dell’opera “L’Olimpiade” di Antonio Vivaldi, nell’edizione a cura di Carlo Steno Rossi (replica l’8 settembre alle 21, sempre al Teatro Olimpico).

Tra gli interpreti spiccano Patrizio La Placa, Daniela Salvo, Francesca Lione, Sandro Rossi, Emma Alessi Innocenti, Maddalena De Biasi e Elcin Huseynov; maestro direttore e concertatore al cembalo, Francesco Erle ancora alla guida dell’Ensemble barocco del Festival Vicenza in Lirica, regia di Bepi Morassi, costumi di Carlos Tieppo (direttore dell’Atelier del Teatro La Fenice), trucco Beatrice Tavares Alves Fardilha, luci di Andrea Grussu.

La giornata di domenica 6 settembre sarà un autentico tour de force per il festival, impegnato in ben tre eventi. Alle 11, nella Chiesa di San Rocco, è previsto il Concerto degli allievi della masterclass di Barbara Frittoli, accompagnati al pianoforte da Mzia Bakhtouridze. Il soprano, tra i più apprezzati e amati del panorama internazionale, terrà la sua masterclass a Vicenza dall’1 al 6 settembre. Ancora una volta, Vicenza in Lirica fa insieme Opera, Opera Studio e Talent scouting, affidandosi ad artisti che calcano con onore i palcoscenici più prestigiosi.

Ancora domenica 6 settembre, alle 17, Lia Piano presenta il suo “Planimetria di una famiglia felice”, un libro col quale la figlia di Renzo Piano fa il suo esordio felice nella narrativa. Questo romanzo permette di entrare in una casa abitata da una coppia speciale che regala un’infanzia incantata ai suoi tre bambini. La leggerezza del racconto non è mai banale e l’opera si legge tutta d’un fiato. Andrea Castello, amico dell’autrice, ne parlerà con lei in un pomeriggio che promette d’essere molto godibile.

Infine, la domenica del 6 settembre termina con le stelle: alle 21, al Teatro Olimpico, si tiene il Gala Lirico Benefico a favore di AssiGulliver - Associazione Sindrome di Sotos Italia. Sono già tanti i grandi nomi della lirica che hanno confermato la loro presenza, spiccano i nomi di Barbara Frittoli, Ekaterina Gubanova, Diletta Scandiuzzi, Alberto Mastromarino, Natale De Carolis e Lucio Gallo, accompagnati al pianoforte da Mzia Bakhtouridze.

La chiusura del Festival, ancora al Teatro Olimpico, si terrà l’8 settembre alle 21 con la replica dell’opera “L’Olimpiade”.

Le Vetrine Vestono Lirica

Torna il progetto che coinvolge i commercianti della città di Vicenza, invitati ad accompagnare il Festival allestendo le proprie vetrine a tema lirico, facendosi ispirare dalle emozioni suscitate da questo mondo così affascinante e ricco di tradizione. Gli spunti non mancheranno, partendo dal cartellone del Festival ma potendo spaziare attraverso tutto lo straordinario patrimonio di autori, cantanti e personaggi che il melodramma ha donato e continua a donare, soprattutto nel nostro Paese che ne è stato la culla. L’iniziativa, avviata nel 2015, quest’anno s’ispira al tema veneziano, essendo proprio Vivaldi il protagonista del festival, un buon motivo per stuzzicare la creatività dei commercianti, chiamati a “descrivere”, attraverso una vetrina, il Festival 2020. Il loro estro creativo farà così da elegante cornice alla manifestazione, offrendo alla già elegante Vicenza un abito inconsueto, che non mancherà di incuriosire cittadini e turisti, attirandoli spesso in teatro per gli spettacoli.



Calendario

Festival Vicenza in Lirica 2020 - Le opere di Vicenza in Lirica - che si terrà a Vicenza dal 29 agosto all'8 settembre - si terranno come al solito al Teatro Olimpico, altri eventi collaterali ma strategici per il Festival (e tutti gratuiti) si terranno a Palazzo Chiericati e nella Chiesa di San Rocco.

Sabato 29 agosto ore 21 Juditha triumphans di Antonio Vivaldi - Teatro Olimpico



Settembre 1 - Settembre 6 Masterclass di canto lirico di Barbara Frittoli - Chiesa di San Rocco

Giovedì 3 settembre 3 ore 21 Parole e Musica - La parola alla musica, con Fabio Larovere - Palazzo Chiericati Gratuito



Venerdì 4 settembre ore 21 Parole e Musica - La parabola degli anelli, con Gloria Bruni - Palazzo Chiericati Gratuito



Sabato 5 settembre ore 17 Storia dell'opera lirica, con Roberta Pedrotti - Palazzo Chiericati Gratuito



Sabato 5 settembre ore 21 L'Olimpiade di Antonio Vivaldi - Teatro Olimpico



Domenica 6 settembre ore 11 Concerto degli allievi della masterclass di Barbara Frittoli - Chiesa di San Rocco Gratuito



Domenica 6 settembre ore 17 Planimetria di una famiglia felice, con Lia Pi - Palazzo Chiericati Gratuito



Domenica 6 settembre ore 21 Gala Lirico Benefico - Teatro Olimpico



Martedì 8 settembre ore 21 L'Olimpiade di Antonio Vivaldi - Teatro Olimpico



Il festival Vicenza in Lirica, promosso dall'associazione Concetto Armonico, è realizzato con la collaborazione, il sostegno e il patrocinio del Comune di Vicenza, con l'alto patrocinio del Parlamento europeo concesso per la serata inaugurale del 29 agosto, con il patrocinio del Mibact, Regione del Veneto, provincia di Vicenza e Archivio storico Tullio Serafin e con l'appoggio di numerosi sponsor, partner e mecenati.



Biglietti

I biglietti per gli spettacoli del 29 agosto (Juditha Triumphans di Vivaldi), del 6 settembre (Gala Lirico Benefico) e del 5 e 8 settembre

(L'Olimpiade di Vivaldi) sono in vendita oltre che on line su Vivaticket ( https://www.vivaticket.com/it/ tour/vicenza-in-lirica-2019/15 56) anche al Teatro Olimpico, dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 15:30 alle 17:00.

Biglietteria Teatro Olimpico: dal 18 agosto all'8 settembre, dalle 10 alle 12 e dalle 15:30 alle 17 (lunedì chiuso)



Prenotazioni biglietti: 349 620 9712

Prevendita: www.vivaticket.it

