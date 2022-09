Festival 'Venezia da terra': 3 spettacoli in area berica, commedia dell'arte, musica, Meneghello

Anteprima dell'ottava edizione Festival “Venezia da Terra” (primavera 2023), la rassegna che racconta le piccole comunità della terraferma e le loro meraviglie attraverso storia, arte, musica, teatro e gastronomia.

In programma da venerdì 30 settembre a domenica 2 ottobre con tre spettacoli in compagnia di Panta Rei (commedia dell'arte), Giorgio Gobbo (musica) e Matricola Zero (omaggio a Meneghello).

Un grande racconto corale e diffuso, quello proposto dalla manifestazione, che trasforma le piccole comunità in grandi protagoniste attraverso storia, arte, musica, teatro e gastronomia. Dieci i Comuni promotori: Campiglia dei Berici, ente capofila, Orgiano e Pojana Maggiore, presenti fin dalla prima edizione, e con loro Albettone, Agugliaro, Alonte, Noventa Vicentina, Sossano, Val Liona e Villaga, a formare l’affascinante palcoscenico della manifestazione.



Venerdì 30 settembre alle 20.45, al Teatro Comunale di Orgiano, in scena “L’amore delle tre melarance”, celebre fiaba teatrale di Carlo Gozzi adattata in forma di commedia dell’arte da Davide Lazzaretto e messa in scena dalla compagnia Panta Rei, che ne cura anche la regia e la scrittura scenica. Morgana e Celio, divinità astrali, creano scompiglio nel Regno di Coppe, il cui erede al trono, il principe Tartaglia, viene colto da una malinconia senza apparenti spiegazioni. Perdutamente innamoratosi dei tre magici frutti a causa di un sortilegio, il giovane parte alla loro ricerca, accompagnato dal saltimbanco Truffaldino. Riuscirà la sua comicità a salvare regno e principe? O non sarà forse un nuovo amore a farlo? Sul palcoscenico, oltre allo stesso Davide Lazzaretto, saranno impegnati Marco Mattiazzo, Barbara Scalco e Guido Sciarroni. Ingresso gratuito fino a esaurimento posti.

Sabato 1 ottobre, alle 21, appuntamento a Villa Repeta Bressan di Campiglia dei Berici per il concerto di Giorgio Gobbo. Cantautore, chitarrista, co-fondatore e voce della band Piccola Bottega Baltazar, molto attivo anche nel teatro in particolare con Andrea Pennacchi, Gobbo accompagnerà il pubblico in un racconto per canzoni, fra storie e luoghi del Veneto. Proprio quest’anno è uscito il suo nuovo album da solista “Raixe Storte". Con lui sul palco il Collettivo Musicale Tetto di Nembi, con Annamaria Moro al violoncello, Marta Ruzza al clarinetto, Zeno Mutton al violino, Davide Cazzola alle percussioni e Michele Todescato al contrabbasso. Ingresso gratuito fino a esaurimento posti.

Domenica 2 ottobre, infine, a Villa Pojana di Pojana Maggiore di scena lo spettacolo itinerante “Banditi”, tratto da “I piccoli maestri” di Luigi Meneghello (nel centenario della nascita), scritto e diretto da Maria Celeste Carobene e interpretato da Eleonora Marchiori e Federica Chiara Serpe. Il pubblico ripercorrerà così i racconti autobiografici sulla Resistenza vissuta da Meneghello sull’altopiano di Asiago, raccolti nel suo celebre romanzo solo vent’anni più tardi, nel 1964.

Prodotto dalla compagnia Matricola Zero, lo spettacolo sarà proposto in tre turni: alle 15, alle 16.30 e alle 18. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria al 348 6729357 (solo WhatsApp).

