Festival Vegano a Vicenza

Il Festival Vegano di Vicenza si svolgerà al Parco Fornaci, sabato 25 e domenica 26 maggio 2024, un weekend dedicato ad uno stile di vita più sostenibile, al buon cibo 100% veg, al benessere e al rispetto per tutti gli esseri viventi. Ingresso gratuito.

Cosa ti aspetta:

Cibo delizioso: Goditi un'ampia varietà di cibo vegano da gustare, preparato con ingredienti freschi e di stagione.

Incontri e talk: Approfondisci tematiche importanti come l'antispecismo, la difesa degli animali e la sostenibilità ambientale con esperti e attivisti del settore.

Mercatino cruelty-free: Scopri una selezione di prodotti vegani e sostenibili da portare a casa con te.

Attività per tutti: Partecipa a showcooking, laboratori per bambini, lezioni di yoga e divertiti con musica dal vivo e dj set.

Programma

PALCO PRINCIPALE

16:00 Insieme per gli animali: conosciamo i volontari di LAV, SEA SHEPHERD, ANONYMOUS FOR VOICELESS

16:30 LITTLE VEGAN WITCH

Presentazione del libro "Cucina vegetale che spacca". Sapori e profumi dall'Italia e dal mondo

17:30 ALICEFUL

Visioni per un futuro più etico e sostenibile

18:30 DR.SSA LUCIANA BARONI

Guida pratica per una dieta vegana equilibrata per tutti

21.00 ANTARTICA live

ALTRE ATTIVITÀ:

16:30 LAB BIMB? LAV

Storie di animali coraggiosi (+5 anni)

17:30 LAB BIMB? SEA SHEPHERD

Alla scoperta del mare con i pirati (4-12 anni)

17:30 SHOW COOKING con From Vega With Love in collaborazione con Mediterranea BioVeg (Marostica, VI)

Per prenotarsi scrivere a: fromvegawithlove@gmail.com



PALCO PRINCIPALE

11.30 FRANCESCA CELESTE SPREA

Libro "La musica del bosco" illustrato dagli studenti del Boscardin

12.00 MICHELA MONTAGNER "RUN VEG"

Sport e alimentazione vegana: consigli e ricette

15.00 RIFUGI DI SPERANZA: talk con i santuari Botto and Friends (Pd), Chico Mendes (Fi), e il Fauno Fattoria Ribelle (Pn), modera l’associazione AsoloAnimale

16.00 NAKI

Presentazione del Libro "Anime Verdi, piante per connettersi alla terra"

17.00 FEDERICA TIMETO

Dal femminismo all’antispecismo: conversazione con il collettivo Squeert sulla giustizia multispecie

18.30 GIANCARLO FERRON

SOS Animali selvatici: affrontare la perdita degli habitat naturali

19.30 Dj set

ALTRE ATTIVITÀ

10.00 KUNDALINI YOGA “Vitalità e stress”

Maestro Dharam Atma Singh

15:00 LAB BIMB? LAV

16:30 SHOW COOKING con i formaggi vegani di Alby Green Farm (Nove, VI)

17:30 LAB BIMB?

“UNA ZUPPA DI SASSO”

condotto da Loredana Bellini, Valentina Maccario e Giulia Fattori

17:30 SHOW COOKING in collaborazione con Silene Bio Bottega&Cucina

Per prenotarsi scrivere a: silenecentro@gmail.com



Festival Vegano Vicenza

Quando: Sabato 25 e domenica 26 Maggio 2024

Orario: Sabato dalle 15.00 alle 24.00. Domenica dalle 10.00 alle 23.00

I food truck saranno operativi anche domenica a pranzo!

Dove: Parco Fornaci, Vicenza

Info: fornaciveg@gmail.com