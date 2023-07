Festival sotto le stelle a Cavazzale: buon cibo e musica ogni sera

Indirizzo non disponibile

Torna a Cavazzale il Festival sotto le stelle, 4 giorni per immergersi nel mondo del cibo e della musica. In questa edizione, per la prima volta: “UNA BRUSCA SERATA” ovvero 3 giorni dedicati al modo delle Bruschette con quel gusto ripagante che al palato fa crunch.

PROGRAMMA 2023

6-7-8-9 LUGLIO DALLE 19.00

Presso Cortile del Centro Associativo di Cavazzale

- 6 LUGLIO

Proposta culinaria : Bruschette - Arrosticini - piatto freddo

Artistico: TUONICA

Format 360 con tantissimi dj che si esibiranno.

- 7 LUGLIO

Proposta culinaria : Sapori di mare con “Frittura” - Bigoli e Gnocchi con vari sughi - piatto freddo

Artistico : Funky Remember DJ Set

- 8 LUGLIO

Proposta culinaria: Bruschette - Arrosticini - Bigoli e Gnocchi con vari sughi - Piatto freddo

Artistico : Figli delle Stelle con dj Enrico Bressan (musica remember anni 70-80-90)

- 9 LUGLIO

Proposta culinaria: Bruschette - Arrosticini - Bigoli e Gnocchi con vari sughi - Piatto freddo

Artistico : THE U.S. BAND (Musica dal vivo ).

6 LUG - 9 LUG

FESTIVAL SOTTO LE STELLE 6/9 Luglio - Centro Associativo Cavazzale

Sagra di San Matteo - Cavazzale