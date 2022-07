Festival sotto le stelle a Cavazzale

Un nuovo appuntamento per festeggiare in questa calda estate, 8-9-10 LUGLIO, tre giorni di music&food.

In collaborazione con la Pro Loco, il Patrocinio del Comune.

- 8 LUGLIO “sapore di mare” serata frittura

Musica dal vivo con i CUMA 33

- 9 LUGLIO “Pizza in Piazza” con la pro loco e le pizzerie del territorio

Funky Remember DJ Set

- 10 LUGLIO “Pizza in Piazza” con la pro loco e le pizzerie del territorio

Musica dal vivo con THE U.S. BAND

APERTURA CANCELLI TUTTE LE SERE DALLE 19.00

FREE ENTRY

Piazza Trieste, Monticello Conte Otto