Festival profumo d'opera: Giulia Bolcato in concerto

Giovedì 9 settembre a Lonigo: uno spettacolo al femminile, in cui si mette in luce in modo leggero il rapporto tra donne e matrimonio. Tra matrimoni imposti ingiustamente, matrimoni desiderati con tutto il cuore e matrimoni da ostacolare il tema è sempre centrale nell'opera come nella vita!



Giulia Bolcato, giovanissimo soprano italiano con una grande carriera internazionale sarà la grande protagonista della serata!



Con il patrocinio e il contributo del Comune di Lonigo!



Ingresso libero con prenotazione obbligatoria: t.ly/KsHy



Per ulteriori informazioni o scrivi a info@profumodopera.it



L'evento si svolgerà nel rispetto della normativa vigente e delle linee guida in materia di tutela della salute pubblica.



Lo spettacolo si colloca all'interno del Festival Profumo d'Opera, un nuovo festival di musica e poesia nei luoghi dove vissero i protagonisti della prima opera di Giuseppe Verdi "Oberto Conte di SanBonifacio", l'opera verdiana con personaggi della Divina Commedia nell'anno di Dante!

