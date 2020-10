Festival Parole a Confine: da Rodari a Dente, teatro, musica, incontri

Sono stati ripensati gli spazi per un Festival non solo bello ma soprattutto sicuro. Per vivere senza pensieri quell'atmosfera che riempie le vie di sorrisi, incontri, musica e parole. per vivere questo Festival insieme.

Al Signor Rodari, un viaggio attraverso alcune celebri favole e filastrocche di Gianni Rodari, piccole storie che si rincorrono sulla scena, dentro e fuori poetici spazi d’ombra, che grazie anche alle delicate figure di Lele Luzzati sanno catturare i piccoli grandi e grandi piccoli.

La compagnia teatrale L’Asina sull’Isola dal 1996 opera nell’ambito dei ragazzi, usando come principale linguaggio espressivo quello del teatro d’ombre.

È sempre alla ricerca di contaminazioni. Una volta crea uno spettacolo sulla relazione tra ombra ed oggetto, una volta tra ombra e pittura, un’altra ancora indaga la relazione tra ombra e musica, oppure ombra e parola…

Tante diverse sperimentazioni in questi anni d’attività, ma il conto con l’ombra è e resterà sempre aperto.

DOMENICA 18/7 ALLE ORE 16:00

Al signor Rodari - Festival Parole a Confine 2020

Auditorium Chiuppano (VI)

Evento organizzato da Parole a Confine e Biblioteca Civica CARRÈ

Biglietti

www.paroleaconfine.it/info-biglietti

Biglietto unico € 5,00

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

IL PROGRAMMA

Fumetto STEFANO ZATTERA Il buco Noir

mercoledì 14 ottobre ore 20.45 Centro Culturale Caradium Carrè (VI)

ingresso libero su prenotazione

Musica L’AURA Piano e voce

sabato 17 ottobre ore 20.45 Palestra Caltrano (VI)

intero € 15,00 ridotto € 8,00 su prenotazione

Evento Ragazzi AL SIGNOR RODARI

Evento per ragazzi Compagnia L’Asina sull’isola Domenica 18 Ottobre ore 16.00 Auditorium Chiuppano (VI)

intero € 5,00 su prenotazione

Parole GIUSEPPE MENDICINO

Portfolio alpino: orizzonti di vita, letteratura, arte e libertà giovedì 22 ottobre ore 20.45 Sala Parrocchiale Caltrano (VI)

ingresso libero su prenotazione

Parole GIORGIO SCIANNA

Cose più grandi di noi venerdì 23 ottobre ore 20.45 Auditorium Chiuppano (VI)

ingresso libero su prenotazione

Musica DENTE

Grazie al suo linguaggio pop dai tratti essenziali e ricercati, Dente è uno dei cantautori più originali degli anni Duemila in Italia.

L’ironia e la ricercatezza di questo artista si traducono in giochi di parole che rendono l’ascolto particolarmente avvincente anche sul piano dei testi.

Nel 2009, L'amore non è bello ha vinto il Premio Italiano della Musica Indipendente per il miglior album dell’anno.

Nel 2015 ha pubblicato il libro “Favole per bambini molto stanchi”, che si è rivelato un vero successo editoriale.