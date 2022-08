Festival organi storici: in programma 27 appuntamenti

Il Festival Internazionale degli Organi Storici del Vicentino compie 25 anni e festeggia con un programma di 27 appuntamenti dal 15 agosto al 18 dicembre.

In 25 anni il festival concertistico è entrato in tutte le chiese del vicentino (e non solo!) con oltre 650 appuntamenti e ha saputo valorizzare l’immenso patrimonio strumentale locale grazie a organisti di fama internazionale.

L’organo a Vicenza ha radici profonde. Dalla produzione all’esecuzione è uno strumento che parla vicentino: si pensi alle famiglie artigiane Zordan e De Lorenzi, maestri organari della scuola veneta, e agli organisti di fama internazionale a cui Vicenza ha dato i natali.

Programma del Festival edizione 2022

La programmazione di questa edizione si presenta ricca e varia nella proposta concertistica: accanto alla collaudata formula dei concerti organistico/corali, si potranno ascoltare solisti, titolari di organi di prestigiose cattedrali e basiliche, con repertori che spaziano dal barocco al contemporaneo e con un omaggio anche al grande compositore C. Franck a duecento anni dalla nascita.

Verrà dato spazio a compagini formate da giovani e talentuosi musicisti e ai vincitori del Concorso Organistico Internazionale F. B. Brazzale - Città di Vicenza.

Entrano quest’anno a buon diritto nella programmazione del Festival due strumenti preziosi appena restaurati: l’organo Annibale Pugina del 1901 della chiesa parrocchiale di Sarmego e l’organo Remo Zarantonello del 1959 di Locara di S. Bonifacio (in territorio veronese ma in diocesi di Vicenza).

Ritorna l’appuntamento della “Favola in musica”, iniziativa godibile da tutti ma con una particolare attenzione al pubblico dei ragazzi, che alterna e mescola improvvisazione organistica e narrazione.

Prosegue per il sesto anno consecutivo, in collaborazione con la Società del Quartetto di Vicenza, il progetto “Orgelmesse”: 50 funzioni liturgiche accompagnate dalla musica d’organo suonata da giovani freschi di diploma d’organo o iscritti ai corsi superiori.

Due le visite guidate in programma: una al grande organo Mascioni della Cattedrale di Vicenza e, in collaborazione con il FAI, la visita con videoproiezione allo storico organo De Lorenzi del 1855 del Tempio di S. Corona a Vicenza.

Calendario concerti

Lunedì 15 agosto

Marana di Crespadoro • ore 20:45

Chiesa parrocchiale • Organo Zordan 1879

Sandro Carnelos • Organo

Domenica 28 agosto

Asiago • ore 20:45

Duomo • Organo Ruffatti 1953

Daniele Ferretti • Organo

Domenica 4 settembre

S. Ulderico di Tretto - Schio • ore 16:45

Chiesa parrocchiale • Organo Bonatti 1738 - Zordan 1874

Enrico Viccardi • Organo

Domenica 11 settembre

Lisiera di Bolzano Vicentino • ore 18:00

Chiesa parrocchiale • Organo Agostini 1867

Lidia Basterretxea Vila • Soprano

Marina Malavasi • Soprano

Giulio Mercati • Organo

Sabato 17 settembre

Vicenza • ore 17:00

Cattedrale • Organo Mascioni 1955

(con visita guidata allo strumento 30 minuti prima del concerto)

Klemens Schnorr (Germania) • Organo

Domenica 18 settembre

Rozzampia di Thiene • ore 18:00

Chiesa parrocchiale • Organo F.lli Serassi 1830

Francesco Grigolo • Organo

Coro Amicanto

Direttore Stefania Lanaro

Domenica 18 settembre

Sossano • ore 18:00

Chiesa parrocchiale • Organo Pugina 1908

Giacomo Benedetti • Organo

Coro Giovanile di Thiene

Direttore Silvia Azzolin

Domenica 18 settembre

Locara di S. Bonifacio (VR) • ore 18:00

Chiesa parrocchiale • Organo Remo Zarantonello 1959

Nicola Cittadin • Organo

Schola Cantorum “San Giovanni Battista” di Locara

Direttore Maurizio Sacquegna

Domenica 25 settembre

Quargnenta di Brogliano • ore 17:30

Chiesa parrocchiale • Organo Giuseppe Gonzato 1851

Luca Ratti • Organo

Gruppo Corale di Bolzano Vicentino

Direttore Alex Betto

Sabato 1 ottobre

Vicenza • ore 17:00

Oratorio del Gonfalone

Gemma Bertagnolli • Soprano

Federico Guglielmo • Violino

Simone Tieppo • Violoncello

Enrico Zanovello • Clavicembalo

Sabato 1 ottobre

Vicenza • ore 20:45

Chiesa di S. Pietro Intrigogna • Organo Dal Santo 1897

Organo a 4 mani

Giuliana Maccaroni • Organo

Martino Pòrcile • Organo

Domenica 2 ottobre

Castegnero • ore 18:00

Chiesa parrocchiale • Organo R. Zordan 1894

Giorgia Cinciripi • Soprano

Stefano Pellini • Organo

Giorgio Matteoli • Flauti dolci e concertazione

Venerdì 7 ottobre

Sarmego di Grumolo delle Abb. • ore 20:45

Chiesa parrocchiale • Organo Pugina 1901

Stefania Mettadelli • Organo

Luca Pieraccini • Tromba

Sabato 8 ottobre

Campiglia dei Berici • ore 20:45

Chiesa parrocchiale • Organo Agostini 1841

Luciano Zecca • Organo

Ensemble trombe FVG

Direttore Giovanni Vello

Domenica 9 ottobre

Marostica • ore 18:00

Chiesa di S. Antonio • Organo Zordan 1882

Irene De Ruvo • Organo

Domenica 9 ottobre

Quinto Vicentino • ore 17:30

Chiesa parrocchiale • Organo G. B. Zordan 1882

Riccardo Quadri • Organo (vincitore del II premio Concorso Organistico Internazionale. Fiorella Benetti Brazzale - Città di Vicenza). Gruppo Corale Xinfonia. Direttore Riccardo Lapo

Sabato 15 ottobre

Vicenza • ore 17:00

Chiesa di San Gaetano • Organo F.lli Ruffatti 1955

Juan Paradell Solè (Spagna) • Organo

Domenica 16 ottobre

Monte di Malo • ore 17:30

Chiesa parrocchiale • Organo Callido-Zordan 1805-1883

Alessandro Bianchi • Organo

Quintetto Neuma

Sabato 22 ottobre

Vicenza • dalle ore 15:00 alle 17:00

Tempio di Santa Corona

Visita guidata all’organo storico

G.B. De Lorenzi del 1855

In collaborazione con il FAI e FAI giovani

Sabato 22 ottobre

Thiene • ore 20:45

Duomo • Organo G. Callido 1788 - Zanin 2012

Gabriele Giacomelli • Organo

Pedrollo Brass Ensemble. Direttore Antonio BELLUCO

Domenica 23 ottobre

Torri di Quartesolo • ore 17:00

Chiesa parrocchiale • Organo Franz Zanin 1991

Matteo Venturini • Organo

Coro Gocce d’Armonia

Sabato 29 ottobre

Vicenza • ore 17:00

Chiesa di San Giuliano • Organo De Lorenzi 1843

Giulia Ricci • Organo

Coro Gioventù In Cantata. Direttore Cinzia Zanon

Sabato 12 novembre

Vicenza • ore 17:00

Chiesa di San Marco • Organo A. Pugina 1901

“Favola in musica”

Fausto Caporali • Organo

Pino Costalunga • Narratore

Sabato 12 novembre

Montegaldella • ore 20:45

Chiesa parrocchiale • Organo G. B. Zordan e figli 1896

Matteo Varagnolo • Organo

(vincitore del I premio Concorso Organistico Internazionale

Fiorella Benetti Brazzale - Città di Vicenza)

Coro Amici della Musica

Direttore Antonio Zeffiro

Domenica 13 novembre

Alte di Montecchio Maggiore • ore 17:00

Chiesa parrocchiale • Organo P. Sandri 2017

Adriano Falcioni • Organo

Domenica 20 novembre

San Vito di Bassano del Grappa • ore 18:00

Chiesa parrocchiale • Organo A. Pugina 1914

Carlo Romano • Oboe

Roberto Bacchini • Organo

Coro Giovani Voci Bassano. Direttore Cinzia Zanon

Domenica 18 dicembre

Agugliaro • ore 20:45

Chiesa parrocchiale • Organo De Lorenzi 1870

Michael Romio • Organo

Gruppo Corale Harmonia Nova

Direttore Mirco Dalla Valle

Ideatore e anima del festival è il direttore artistico Enrico Zanovello. Al suo fianco Asolo Musica, il Conservatorio di Vicenza, la Società del Quartetto, Vicenza è, le amministrazioni comunali, i parroci, i partner, i volontari. E naturalmente la Provincia di Vicenza, sostenitrice della prima ora.