Festival musica antica: Cantar Madonna, canti dedicati alle nobildonne del XIV sec.

Nel vasto repertorio arsnovistico fiorentino si ritrovano numerose composizioni commissionate per donne della ricca borghesia. I nomi di quest’ultime sono nascosti all’interno dei versi secondo la tecnica del senhal. A Palazzo Chierica a Vicenza domenica 20 settembre 2020 alle ore 18 sono in programma alcune ballate per celebrare donne effettivamente esistite quali Monna Marsilia, di Manetto Davanzati o Monna Contessa de Bardi, composte da Francesco Landini. A “raccontarci” queste “dame” Stefano Albarello, un menestrello dei nostri giorni che ha fatto di questo repertorio la sua missione collaborando con noti personaggi del cinema, del giornalismo e del teatro come Carlos Saura, Mario Monicelli, Moni Ovadia, Corrado Augias, David Riondino ed altri ancora.



Stefano Albarello: canto, liuto e organetto medievale

Musiche di F. Landini, Gherardello da Firenze, Jacopo da Bologna et altri

DOMENICA DALLE ORE 18:00 ALLE 19:00

Cantar Madonna

Palazzo Chiericati

Interi 8,00 – Ridotti 5,00