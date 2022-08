Festival mariano a Chiampo, la via della bellezza

Torna a Chiampo il Festival Mariano, diventando una certezza non solo nell’estate degli eventi in Valle del Chiampo, ma anche nel mondo dei fedeli.

Un Festival organizzato dai Frati Minori della Provincia del Nord Italia Sant’Antonio, con le Suore Francescane Alcantarine, l’ordine Francescano secolare, il Comune di Chiampo, la Parrocchia, l’associazione Scatola Cultura il CIF e l’AMA.

Il fine settimana 20-21 agosto, visite guidate, eventi ed attività a tema scienze naturali, archeologia e musica al Museo Menin di Chiampo.

L’idea è nata dalla Comunità dei frati, con l’obiettivo di organizzare una serie di eventi culturali e spirituali da ripetersi ogni anno. La prima edizione del 2021 ha avuto come evento principale la Dedicazione della chiesa al Beato Claudio, un momento solenne nel quale è arrivato a Chiampo Sua Beatitudine Pierbattista Pizzaballa Patriarca di Gerusalemme dei Latini.

“Il festival Mariano arriva alla seconda edizione con una serie di appuntamenti di alto calibro che abbiamo l’onore di ospitare e che conferma quanto il complesso francescano sia davvero un polo di attrazione della nostra città” – dichiara il sindaco Matteo Macilotti. “Il festival rappresenta anche un momento di promozione di Chiampo e della nostra Vallata”

“Il titolo che abbiamo dato è ‘Via di Bellezza, incamminarsi con Maria’ – ci dice Padre Alfonso Cracco Guardiano e Rettore del Santuario – che indica l’importanza di vivere e camminare con Maria. Un Festival che acquista importanza anche per il fatto che siamo nel mezzo del percorso sinodale, in prossimità quindi del sinodo dei vescovi e ‘sinodo’ significa ‘camminare insieme’. Si tratta del secondo Festival Mariano di Chiampo che andrà dal 15 agosto al 15 settembre, dalla Madonna Assunta alla Madonna Addolorata. Nella prima edizione abbiamo consacrato la chiesa con il patriarca di Gerusalemme proprio alla Madonna Addolorata e al beato Claudio. Vi è stata grande partecipazione e grande interessamento e proprio per questo abbiamo deciso di proseguire. Si ricorda anche che questo è il primo anniversario della consacrazione della Chiesa e il 60° anniversario della Consacrazione della Pieve, che avvenne il 12 settembre 1962”

A parlarci degli eventi è Suor Fabiola co-organizzatrice del Festival. “Sono i tre blocchi di celebrazioni principali”, ci dice. “Il primo è legato alla solennità della Madonna Assunta, il secondo al Triduo del Beato Claudio e il terzo alla solennità della Madonna Addolorata. Vi è una lunga serie di grandi eventi. Si partirà con una fiaccolata con processione per la Pace, visti i tempi che stiamo vivendo. Altro evento importante è la benedizione delle due ruote: biciclette, moto, carrozzine e anche le ‘due ruote’ dei disabili. Vi è poi un percorso legato al Triduo che si conclude con una serata dove verrà trattato il tema di Maria fra arte e teologia con don Antonio Scattolini e il giorno successivo i Tableaux Vivants che rappresenteranno le opere di Caravaggio mettendole in scena. E ancora… il Coro delle Mani Bianche e l’ospite Giovanni Sciffoni, attore comico che presenterà lo spettacolo “Anche i Santi hanno i brufoli”. Un lungo percorso ricco di altri eventi senza dimenticare il 50° del Museo Menin di Chiampo”.

I 50 anni del Museo Francescano Padre Aurelio Menin di Chiampo

Anima del Festival è anche Valentina Carpanese di Scatola Cultura, associazione in prima linea nell’organizzazione della rassegna. “Quest’anno – ci dice- abbiamo l’onore di celebrare alcuni eventi legati ai 50 anni del nostro museo francescano. Correva l’anno 1972 quando padre Aurelio Menin faceva grande festa inaugurandolo, per questo abbiamo organizzato una serie di eventi legati a questo prestigioso anniversario”.

“Sarà un ricco weekend quello del 20 e 21 agosto – aggiunge Cinzia Rossato di Scatola Culture – un fine settimana dedicato ai 50 anni del Museo. Il 20 agosto alle 20.45 vi sarà una serata con il paleontologo Cristiano Dal Sasso dedicata ai dinosauri, quindi rivolta sia ai grandi sia ai piccini, mentre il 21 agosto dalle 15 alle 18.30 vi sarà la prima vera festa del museo, una serie di iniziative legate all’archeologia sperimentale e alle scienze naturali con laboratori e attività in museo. Ricordo che vi è stata un’anteprima con il direttore del Museo Egizio di Torino, Christian Greco, ospite a Chiampo sabato 16 luglio”.

Il Festival Vicenza in Lirica a Chiampo – 14 settembre

Il secondo Festival Mariano ha anche avviato una collaborazione con il Festival Vicenza in Lirica tanto che nel cartellone è previsto, per il 14 settembre alle ore 20.45 nella Chiesa del Beato Claudio, lo “Stabat Mater” di Luigi Boccherini, con l’ensemble “L’arte dell’arco, al primo violino il maestro Federico Guglielmo e con il soprano Silvia Frigato.

“Un grande evento di levatura nazionale fatto nel nostro capoluogo” – dichiara il sindaco Macilotti. “Una bella e prestigiosa sinergia con un Festival come il nostro, che ambisce a diventare sempre più importante”.

“E’ il primo anno che abbiamo instaurato questa importante collaborazione” dichiara Andrea Castello, direttore artistico di Vicenza in Lirica. “Un ponte culturale ed un evento inserito nel Festival che inizia il 3 settembre e si conclude il 22 ottobre. All’interno della manifestazione abbiamo voluto inserire il concerto di Chiampo portando delle eccellenze della musica”