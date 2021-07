Festival Mare nel cassetto a Marano: cinema, musica e arte di strada

Inizia mercoledì 7 luglio la prima edizione del festival estivo “Il mare nel cassetto - Cinema, musica e arte di strada” che animerà il Parco della Solidarietà (via san Francesco) di Marano Vicentino per tutto il mese di luglio.

Il festival è promosso dal Comune con le associazioni Viviamo Marano, Mararock, cooperativa culturale cinema Campana, gruppo Scout Marano 1, gruppi spontanei parrocchiali, Agritour e Club 3P, con il supporto tecnico della Pro Marano. Un'occasione di collaborazione tra diverse realtà territoriali che, nel rispetto delle proprie identità, hanno costruito insieme un fitto calendario di eventi culturali: fino al 30 luglio sono in programma tre appuntamenti settimanali ogni mercoledì, giovedì e venerdì, tra film, concerti e spettacoli con giocolieri e burattini. “Con 'Il mare nel cassetto' torniamo a fruire insieme di quelle occasioni culturali che ci aiutano anche a rinsaldare un universo di relazioni comunitarie”, sottolinea il Sindaco, Marco Guzzonato.

Le serate del mercoledì (7, 14, 21, 28 luglio) sono dedicate al cinema all'aperto: le proiezioni iniziano alle 21.30 ed è previsto un biglietto di 3,00 euro.

I giovedì (8, 15, 22, 29 luglio), a ingresso libero, sono animati dagli artisti di strada, con un calendario curato in collaborazione con Il circo in valigia: alle 18.00 è in programma un laboratorio gratuito con l'artista del giorno per bambini e bambine dai 6 ai 13 anni, previa iscrizione. Seguono, alle 21.00, gli spettacoli.

I venerdì (9, 16, 23, 30 luglio) sono in programma dei concerti “doppi”: il primo spettacolo inizia alle 21.00; l'altro alle 22.30.

Per partecipare agli eventi è consigliata la prenotazione tramite la Biblioteca civica (tel. 0445.598861, biblioteca@comune.marano.vi.it) o il sito www.maranoculturaeventi.it. Durante le serate sarà attivo il servizio bar e in caso di pioggia gli eventi saranno annullati.