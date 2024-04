Festival letterario a Montorso: Serena Banzato presenta 'Cammina, vivi, amati'

Il libro di Serena Banzato sarà presentato in anteprima per Vicenza sabato 20 aprile alle 20.45 in Villa da Porto a Montorso vicentino

"Mi avevano svuotato la gamba sinistra dal ginocchio al piede. Fui rioperata altre due volte finché mi portarono a Padova dove ho subito altri 10 interventi, la sala di rianimazione, lunghe cure iperbariche, la carrozzina, la riabilitazione, ma anche la laurea. E la voglia di correre Serena Banzato"