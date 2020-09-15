Festival i Sogni Volano al Caracol

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Dove
- Caracol
- Indirizzo non disponibile
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Quando
- Dal 16/09/2020 al 20/09/2020 da domani
- Orari Vari
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Prezzo
- Gratis
- Altre Informazioni
Gli spazi del Caracol Olol Jackson apriranno le porte dal 16 al 20 settembre per il festival I SOGNI VOLANO!
Cinque giorni di musica, cultura e dibattiti su salute, diritti e ambiente.
Tutti gli eventi sono gratuiti.
DIRITTI | MERCOLEDÌ 16
- 18.30 INAUGURAZIONE MOSTRA FOTOGRAFICA DI TANO D'AMICO GUERRA AI POVERI
- 18.30 PRESENTAZIONE 20.00 CENA CON L'AUTORE
- CENA SU PRENOTAZIONE AL 3408796587, LA MOSTRA SARÀ APERTA DAL GIOVEDI ALLA DOMENICA DAL 16 AL 27 SETTEMBRE 2020 DALLE 15.30 ALLE 19.00.
SALUTE | GIOVEDÌ 17
21.00 PRESENTAZIONE DEGLI AMBULATORI POPOLARI
DIBATTITO: "LA SALUTE NELLA E OLTRE LA PANDEMIA: L'IMPORTANZA DELLA SANITÀ DIFFUSA NEL TERRITORIO."
CULTURA| VENERDÌ 18
- 18.30 READING TEATRALE CON "TEATRO DELLA CENERE" & CESARE BONANNO
- 20:00 CENA CARACOL! CON ACCOMPAGNAMENTO MUSICALE DI ONABIBLACK & JOE CLEMENTE
- CENA SU PRENOTAZIONE AL 3408796587
- A SEGUIRE LIVE ACUSTICO A FOREST MIGHTY BLACK
MUSICA | SABATO 19
DALLE 18:30 DJ SET ITINERANTE
1° ROUND
TIGERSOUNDSYSTEM
RENATO
MORRIS
ALE + ALE BHG
2° ROUND
LISCIO MC & FRANKY SULEMAN
MARTINO
J_FR & RUSLÀN
VISUAL&LIVEPAINTING
AMBIENTE | DOMENICA 20
- 12.30-14.00 TAVOLATE DI LAVORO:
- 1° ACCESSO ALLA TERRA, 2° DA CONSUMATORI A COPRODUTTORI, 3° CRISI ECOLOGICA
- PRANZO CONTADINO PER CHI PARTECIPA ALLE TAVOLATE - ISCRIZIONI SU: INFO@CARACOLOL.IT
- 14.30-15.30 CAFFÈ DI RESTITUZIONE E DIBATTITO: “IL MITO DEL CONSUMATORE VERDE”
- 15.30-18.30 MERCATO CONTADINO E ARTIGIANO CON LA PARTECIPAZIONE DELLA RETEGAS VICENTINA
Gli eventi saranno organizzati nel rispetto delle norme anti covid. Mascherina obbligatoria e mantenimento del distanziamento fisico.
Per informazioni info@caracolol.it