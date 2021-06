Street Food Festival & Gnocco fritto: Vicenza, 18 19 e 20 Giugno

Finalmente dopo mesi di stop forzato riparte il tour di TIPICO EVENTI, all'insegna del buon cibo, dell’ottima birra, della musica e di tanto divertimento!

La prima tappa è fissata per il 18 19 20 Giugno a Vicenza, Campo Marzo, una bellissima area verde a due passi dal centro.

Saranno presenti più di 15 street chef e un'area completamente dedicata allo Gnocco Fritto, che sarà il protagonista di questa prima uscita stagionale, accompagnato da ottimi salumi e formaggi, tutti rigorosamente emiliani.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Ma non solo, si potranno gustare ottimi hamburger di Fassona Piemontese, Arrosticini Abruzzesi, Patata twister e Chips fritte al momento. Direttamente da Riccione l'iconica piadina Romagnola e spostandoci più a sud le buonissime Bombette Pugliesi e il Caciocavallo impiccato. Dalla Capitale, tonnarelli cacio e pepe direttamente mantecati in forma e supplì in tutti i suoi condimenti. Per gli amanti del pesce ci saranno ottimi cuoppi di pesce fritto, Pan polpo con spuma di patate e olive taggiasche. Ovviamente non mancheranno i dolci: Cannoli Siciliani, Churro Venezuelani e l'originale dolce Ungherese Kurtoskalacs. Il tutto accompagnato da ottima birra artigianale Italiana, direttamente dal birrificio Ex FABRICA di Grazzano Visconti (PC).

Oltre al food ci saranno spettacoli serali con giochi di magia e di fuoco. Nella giornata di Domenica verranno allestiti oltre 50 Giochi in legno, fabbricati da esperti artigiani, che tramandano il calore delle antiche tradizioni, facendo divertire grandi e piccini. Il tutto completamente gratuito!

Si sottolinea che l'evento sarà svolto in totale sicurezza. Personale qualificato controllerà il distanziamento sociale e il corretto utilizzo delle mascherine, ogni operatore metterà a disposizione della clientela gel igienizzante e i tavoli adibiti alla consumazione saranno posizionati in maniera tale da garantire il distanziamento, così da permettere una piacevole e rilassata permanenza. Gli orari saranno: venerdì dalle 18:00 alle 24:00; sabato e domenica dalle 11:30 alle 24:00.

Gallery



















Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...