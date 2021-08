Festival di teatro popolare: il programma

Dal 17 al 23 agosto torna "Be Popular", il festival di teatro popolare che, giunto alla sua quinta edizione, intende indagare i vari linguaggi del teatro popolare. Quest’anno l’attenzione si rivolgerà alla commedia dell’arte e ai vari sviluppi che ha generato nel teatro contemporaneo. Sono previste anche attività arricchite come laboratori sulla maschera, di critica e di foto per la scena.

Luogo di svolgimento: Chiostro di San Lorenzo, Cortile da Schio, Giardino del Teatro Olimpico

Programma

17/08/2021 Briciola e Regina - Cortile da Schio

17/08/2021 Scaramuccia - Chiesa di San Lorenzo

18/08/2021 L'antica tradizione di Pulcinella Cortile da Schio

19/08/2021 Otello - Chiostro San Lorenzo

19/08/2021 Essere o non essere - Franceschi - Cortile da Schio

20/08/2021 Don Chisciotte - Chiostro San Lorenzo

Dal 20/08/2021 al 22/08/2021 Full Metal Ginger - Giardino del Teatro Olimpico

20/08/2021 L’amore delle tre melarance - Cortile da Schio

21/08/2021 Arlecchino e La Dolce Marianna - Cortile da Schio

21/08/2021 Romeo e Giulietta - Chiesa di San Lorenzo

22/08/2021 Commedia, Commedia! - Chiostro San Lorenzo

22/08/2021 Studio per Titus Cortile Da Schio

Martedì 17 agosto ore 19.30

Cortile Da Schio

Nora Fuser e Giorgio Bertan

BRICOLA E REGINA

quattro ciacole in panchina

diretto e interpretato da Giorgio Bertan e Eleonora Fuser

Bricola e Regina sono due personaggi con maschera, sono la Commedia dell’Arte "moderna" , nati dalla creatività e dalle radici Veneziane dei due attori Giorgio Bertan ed Eleonora Fuser, in uno spettacolo di genere attore-autore.

Bricola e Regina dialogando ai margini della società su tutto e su tutti, tra temi universali e vita quotidiana, alternando la cronaca agli aneddoti, i ricordi giovanili ai problemi della terza età .

Momenti di intimità comico-grotteschi, conditi da un linguaggio popolare ormai quasi perduto, muovono i due personaggi-maschere in un gestuale moderno facendoli idealmente proseguire lungo l’antica via della Commedia dell’Arte.

Biglietto unico € 8

Martedì 17 agosto ore 21.30

Chiostro di San Lorenzo

CIE Prisma Teatro (FR)

SCARAMUCCIA

tratto da Evariste Gherardi

regia di Carlo Boso

Quante vicende accadono in questa piccola città di provincia!

Tra la figlia del Giudice che sfugge al controllo del padre, il giudice che corteggia la Cortigiana, l’Oste che cerca di truffare il Barone, il Barone che sfida Cinzio in duello e i servi che complottano per rubare il tappeto del Giudice … Scaramuccia dovrà impegnarsi per sbrogliare tutti questi imbrogli! Commedia dell’Arte della pura tradizione veneziana! Con maschere, canti, balli e, non possono mancare, combattimenti con la spada!

Biglietto unico € 12

Mercoledì 18 agosto ore 19.30

Cortile Da Schio

Gaspare Nasuto

PULCINELLA DI MARE

Con Gaspare Nasuto ci immergiamo nel mondo delle Guarattelle, un antico tipo di burattini a guanto nati a Napoli nel 1500 circa. Il protagonista dello spettacolo è Pulcinella, l’antica maschera napoletana, che affronterà diverse avventure e peripezie, che cambiano a seconda dell’interazione tra pubblico e attore, creando un’esperienza unica nel suo genere. A ciò si unisce un'esclusiva e sorprendente tecnica di movimento dei burattini e una potenza recitativa che rendono gli spettacoli performance teatrali incredibilmente moderne.

Biglietto unico € 8

Mercoledì 18 agosto ore 21.30

Chiostro di San Lorenzo

I Nuovi Scalzi

LA RIDICULOSA COMMEDIA

regia di Claudio De Maglio e Savino Maria Italiano

?canovaccio di Claudio De Maglio

?con Savino Maria Italiano, Olga Mascolo, Ivano Picciallo, Piergiorgio Maria Savarese

?Una nuova drammaturgia, frutto del lavoro di creazione degli attori assieme a Claudio De Maglio.

Uno spettacolo dinamico, fresco, emozionante e comico, che ha conquistato anche il pubblico internazionale.Gli attori sono sempre in scena: la loro capacità di giocare dentro e fuori la scena rapisce il pubblico in un ritmo incalzante di avvenimenti, lazzi, musiche dal vivo, suoni, poesia e bravura attoriale. E' il puro gioco del teatro fatto dagli attori, che crea la magia e la bellezza di questo spettacolo.

Biglietto unico € 12

Giovedì 19 agosto ore 19.30

Cortile Da Schio

Luca Franceschi

ESSERE O NON ESSERE

scritto e interpretato da Luca Franceschi

scenografia di Stefano Perocco

costumi di Rosalba Magini

produzione Théâtre CreaNova (Bxl) coproduzione: Compagnia dell'Improvviso, Théâtre d ?Ô de Montpellier

Venite a vivere l'esperienza unica di uno spettacolo eterno...

Un attore decide di realizzare il sogno della sua vita: interpretare dieci monologhi dei più grandi eroi dell'opera di Shakespeare: Amleto, Riccardo III, Otello, Macbeth...

Alla ricerca dell'espressione teatrale più adatta l'attore si ritrova a doversi confrontare con un eccentrico “personaggio”. Ed ecco che quella che era nata come una meravigliosa avventura si trasforma in un incubo nel quale i dubbi, le paure e le esitazioni del giovane attore si moltiplicano all'infinito.

Biglietto unico € 8

Giovedì 19 agosto ore 21.30

Chiostro di San Lorenzo

Compagnie Romantica (FR/IT)

OTELLO

da William Shakespeare

regia e testo di Carlo Boso

?con Emanuele Contadini, Erika Giacalone, Michele Pagliaroni, Alessandro Blasioli e Viviana Simone

?Anno 1611.

La vicenda ruota attorno alla gelosia di Otello, generale militare al servizio della Repubblica di Venezia, per l’amata Desdemona, che, a causa delle insinuazioni dell’infido alfiere Iago, viene sospettata di avere una relazione con il luogotenente Cassio. Riuscirà Emilia a far trionfare l’amore?

Con regia e testo a cura del Maestro Carlo Boso, un adattamento della celebre tragedia di Shakespeare in Commedia dell’Arte.

Il canto, la pantomima, la scherma e il gioco di maschera, articolano sulla scena il dramma della gelosia, mettendo in evidenza con umorismo i vizi di una società accecata dall’egoismo e dalle ricerca di potere.

Biglietto unico € 12

Venerdì 20 agosto ore 19.30

Cortile Da Schio

Gruppo Panta Rei

L’AMORE DELLE TRE MELARANCE

di Carlo Gozzi

adattamento di Davide Lazzaretto

regia e scrittura scenica a cura della compagnia

con Davide Lazzaretto, Marco Mattiazzo, Barbara Scalco e Guido Sciarroni

Una scommessa tra Morgana e Celio, divinità astrali, porta lo scompiglio nel Regno di Coppe.

Su una trama di maledizioni, intrighi e matrimoni, in una girandola di principi e re, di buffoni e saltimbanchi, di principesse e divinità, si dipana una commedia all’insegna del puro divertimento, forgiata secondo i modi e lo stile della Commedia dell’Arte e immersa in una dimensione onirica, al di fuori di ogni logica e di ogni realismo. A riempire la scena un fatiscente carro di comici, in cui saliranno 4 attori per vestire i panni di 11 personaggi. La nostra versione del canovaccio di Gozzi si fa specchio del teatro d’oggi, forse in sofferenza, ma dinamico e pronto a imprese titaniche.

Biglietto unico € 8

Venerdì 20 agosto ore 21.30

Chiostro di San Lorenzo

Stivalaccio Teatro

DON CHISCIOTTE

tragicommedia dell’arte

soggetto originale di Marco Zoppello

dialoghi di Carlo Boso e Marco Zoppello

interpretazione e regia di Michele Mori e Marco Zoppello

Giulio Pasquati, padovano, in arte Pantalone e Girolamo Salimbeni, fiorentino, in arte Piombino, sono due attori della celebre compagnia dei Comici Gelosi. Salgono sul palco per raccontare di come sono sfuggiti dalla forca grazie a Don Chisciotte, a Sancho Panza ma soprattutto grazie al pubblico.

A partire dall'ultimo desiderio dei condannati a morte prendono il via le avventure di una delle coppie comiche più famose della storia della letteratura, filtrate dall'estro dei due saltimbanco che arrancano nel tentativo di procrastinare l'esecuzione, tra mulini a vento ed eserciti di pecore. E se non rammentano la storia alla perfezione, beh, poco importa, si improvvisa!

Biglietto unico € 12

Sabato 21 agosto ore 19.30

Cortile Da Schio

Paolo Papparotto

ARLECCHINO E LA DOLCE MARIANNA

Ovvero la truffa del Capitano Latrouffe

In campo della Misericordia la vita si svolge tranquilla tra la locanda di Colombina e la casa del mercante Pantalone. Questi è in trepida attesa che arrivi finalmente al porto La dolce Marianna, il suo Galeone carico di mercanzie dall’oriente. Si presenta però il Capitano Latrouffe, che mette in atto un piano diabolico per impadronirsi di tutti i suoi averi. Pantalone viene creduto morto da Arlecchino, Brighella e Colombina, ma in realtà viene salvato dalla Pantegana Dorabella.

Scoperto l’inganno, tutti insieme troveranno il modo di vendicarsi, con il tribunale infernale con tanto di diavoli e diavoloni, e naturalmente con l’aiuto dei bambini. L’arrivo trionfale della Dolce Marianna sancirà il lieto fine.

Interpretato dalle maschere della Commedia dell’Arte, è ambientato in una splendida baracca che riproduce un campo Veneziano. Adottando ingegnose macchine teatrali lo spettacolo nel finale fa un forte richiamo al problema del passaggio delle Grandi Navi all’interno della fragile struttura di Venezia, città patrimonio dell’umanità.

Biglietto unico € 8

Sabato 21 agosto ore 21.30

Chiostro di San Lorenzo

Stivalaccio Teatro / Teatro Stabile del Veneto

ROMEO E GIULIETTA

l’amore è saltimbanco

soggetto originale e regia di Marco Zoppello

con Anna De Franceschi, Michele Mori e Marco Zoppello

Girolamo Salimbeni e Giulio Pasquati, sopravvissuti all'inquisizione, ripiegano sul poco onorifico mestiere dei saltimbanco...ma finalmente giunge, inaspettata, l'occasione per riscattarsi. Recitare per Enrico III, futuro Re di Francia, nientemeno che la più grande e tragica storia d'amore di tutti i tempi: Romeo e Giulietta.

Ed ecco comparire nel campiello Veronica Franco, “honorata cortigiana” della Repubblica, disposta a cimentarsi nell'improbabile parte dell’illibata giovinetta. Si assiste dunque ad “prova aperta”, dove la celeberrima storia del Bardo prende forma e si deforma nel mescolarsi di trame, di dialetti, canti, improvvisazioni, suoni, duelli e pantomime.

Biglietto unico € 12

Domenica 22 agosto ore 19.30

Cortile Da Schio

Fondazione Atlantide Teatro Stabile di Verona

Studio per TITUS

La dolorosissima tragedia romana

di Tito Andronico

da William Shakespeare

adattamento e regia Piermario Vescovo

Per l’Estate Teatrale 2021 il Teatro Stabile di Verona presenta un allestimento “site specific” pensato per il Lapidario Maffeiano del Titus Andronicus di Shakespere, unendo teatro “di figura” a teatro “di persona”, con nove donne e un Narratore. L’immaginazione medievale e dei tempi ancora seguenti pensava la tragedia antica, in particolare quella di Seneca quando non si conoscevano i tragici greci, come una pubblica lettura fatta da un tragedo, accompagnata da azioni di visualizzazione in forma di pantomima. Questa, dunque, la forma che liberamente riproponiamo. “Studio per Titus” vuole essere una prima riflessione – in forma di conferenza-spettacolo – per rilanciare questa idea Una “conversazione” con esempi scenici, per riproporre un progetto e una prospettiva di lavoro teatrale, tra tradizione e sperimentazione, per questo spettacolo ma anche, eventualmente, per altri, intrecciando “figura”, dialogo e narrazione.

Biglietto unico € 8

Domenica 22 agosto ore 21.30

Chiostro di San Lorenzo

Lorenzo Bassotto, Accademia Strumentale Italiana

COMMEDIA, COMMEDIA!

musiche e commedia dell’arte

Partendo dalla vita di Francesco Andreini, comico famosissimo, e seguendo i suoi passi nel mondo del teatro, ripercorreremo con diversi quadri in forma di monologo la nascita, l’ascesa e la disgrazia della Commedia dell’Arte, nonché la creazione di alcuni dei suoi caratteri più conosciuti. Attraverso lazzi storici e improvvisazioni mirate daremo nuovamente vita a personaggi oramai entrati nella cultura contemporanea, esplorando il loro linguaggio e la modernità della loro satira. Contemporaneamente intraprenderemo un viaggio musicale attraverso il secolo d’oro di questa forma teatrale eseguendo un repertorio il più possibile esaustivo delle forme compositive dell’epoca. Il risultato sarà un concerto spettacolo profondo e divertente, pieno di poesia e di risate.

Biglietto unico € 12

full metal gingerda venerdì 20 a domenica 22 agosto ore 18.00

Giardino del Teatro Olimpico

Stivalaccio Teatro

FULL METAL GINGER

prima assoluta

di e con Anna De Franceschi

musiche originali, fx e drammaturgia sonora Michele Moi

regia Susi Danesin

produzione Stivalaccio Teatro in coproduzione con Roerso Mondo Ass. Cult. / Silent Sardinia Festival 2021 con il contributo di Fondazione Sardegna

Spettacolo visuale in silent headphones play

La performance racconta la giornata tipica di una persona atipica: Ginger, una clownessa a tempo pieno che ogni giorno si adatta alla vita nel mondo moderno. Ginger vivrà i diversi momenti della quotidianità e le battaglie per la conquista di un posto nel mondo. Vittima dei ritmi imposti dalla società moderna, la nostra eroina affronterà con il suo stile dissacrante e naif le situazioni che troppo spesso accettiamo senza rifletterci troppo.

La performance, della durata di circa 25 minuti, utilizza tecniche di clownerie, mimo e slapstick. Le molteplici situazioni e le ambientazioni verranno evocate solamente dall’estro attoriale e sostenute da una puntuale drammaturgia sonora che il pubblico sentirà attraverso delle cuffie wifi. L’ambiente sonoro diventa così lo strumento predominante per rendere questo spettacolo un’esperienza immersiva e totalizzante, proiettando lo spettatore all’interno della storia.

Biglietto unico € 5