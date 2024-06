Festival della Nuova Umanità a Thiene, tra gli ospiti Igor Sibaldi

Il Festival della Nuova Umanità, organizzato dal Progetto Aletheia, si terrà il 29 e 30 giugno presso Casa Insieme a Thiene (VI). Questo evento offre l'opportunità di partecipare a conferenze e laboratori che esplorano temi di benessere, spiritualità e crescita personale. L'ingresso è libero, permettendo a tutti di partecipare e godere di un fine settimana ricco di conoscenza e intrattenimento.

Programma di Sabato 29 Giugno

Conferenze

14:30 - Mario Palladini: Raggi infrarossi profondi e tecnologia F.I.R.

15:15 - Cortese Ortensia e Silvia De Zen: Benessere psico-fisico-mentale.

16:00 - Daniele Faccin: Suonoterapia con Monocorda.

16:45 - Roberto Pace: Bio-risonanza Olistica.

17:30 - Alberto Mani: Numerologia, uno strumento sacro al servizio.

18:15 - Alain Contaret: L'energia creatrice del Denaro.

Laboratori

10:45: Meditazione di apertura: Il suono delle piante.

11:45: Allineamento vertebrale.

14:15: Radioestesia al servizio dell'uomo.

15:15: Ginnastica Essena.

16:15: Come reagisce il corpo alle diverse vibrazioni.

17:15: Yoga della risata.

18:15: Le nostre ombre e le costellazioni familiari.

Musica

18:00: Associazione Cantare Suonando presenta "Musica per vivere".

Programma di Domenica 30 Giugno

Conferenze

10:45 - Lorenzo La Rosa: Il tamburo sciamanico ti parla.

11:30 - Damiano Checchin: Pranoterapia tra falsi miti e realtà.

12:15 - Valter Rocco Fasto: Geometria sacra essena.

14:00 - Flavio Tregnaghi: Conosci l'acqua che bevi?

14:45 - Giò Fumagalli: Auto-difendersi da manipolazione e propaganda.

15:30 - Igor Sibaldi: L'inizio e la fine della nostra civiltà.

17:15 - Cinzia Coser: Risparmiare in lingotti d'oro: giusto o necessario?

18:00 - Elena Ester Accardo: Il benessere integrale: una via di libertà.

Laboratori

10:45: Integra il tuo bambino interiore.

11:45: Qi-Gong Esseno.

14:00: Onora i tuoi antenati.

15:00: Dimostrazione del massaggio sportivo.

16:00: Yoga Esseno.

17:00: La tecnica pranoterapica.

Musica

18:30: Atmosphere: Musica a 432 Hz.