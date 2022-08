Festival della montagna a Velo d'Astico

Festival della Montagna è una rassegna culturale che mette al centro il territorio montano e vallivo, per valorizzarlo e per immaginarne il futuro.



L’edizione del 2022, la terza del festival, si svolgerà nei paesi della valle dell’Astico dall'1 al 18 settembre 2022 e ha come tema Habitare, la radice latina sia di “habitat” che di “abitare”: si vuole sottolineare tanto l’azione dell’ambiente sull’uomo quanto quella dell’uomo sull’ambiente, nella prospettiva di un abitare attivo ma equilibrato, adatto e ragionato.



Programma

- Giovedì 1 Settembre ore 20.30

Cortile della Tipografia Fuga, Arsiero

Conferenza: TELMO PIEVANI



- Venerdì 2 Settembre ore 20.30

Sede della Proloco, Valdastico

Film: LA PELLE DELL'ORSO



- Venerdì 9 Settembre ore 20.30

Palazzetto dello Sport, Arsiero

Conferenza: ALEX TXIKON



- Sabato 10 Settembre ore 20.30

Parchetto di via Vigo (alto), Arsiero

Film: BELFAST



- Domenica 11 Settembre

FESTA SUL CAVIOJO



- Venerdì 16 Settembre ore 20.30

Villa Montanina, Velo d'Astico

Spettacolo: CANTAMI DI QUESTO TEMPO



- Sabato 17 Settembre ore 14.30

Baita Pontara, Contrà Valle di Tonezza del Cimone

Spettacolo: RAMPEGARE



- Domenica 18 Settembre ore 16.00



DIBATTITO: SFRUTTARE O FAR FRUTTARE?