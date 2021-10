Festival della bellezza, Mogol al teatro Olimpico di Vicenza

L’itinerario “poetico” del Festival della Bellezza arriva a Vicenza per un appuntamento d’eccezione: giovedì 4 novembre (ore 21.00), al Teatro Olimpico, Mogol, il grande autore delle canzoni di Lucio Battisti, propone un racconto, con basi musicali, sull’evoluzione della canzone a partire dagli anni ’60, storia di cui è stato tra i grandi protagonisti come principale autore italiano. In uno dei teatri più belli e celebri al mondo, capolavoro di Andrea Palladio, va in scena un percorso attraverso il quale la canzone diventa una forma artistica essenziale della cultura popolare, da Dylan, alla tradizione dei cantautori, al pop e al rock, nel rapporto tra musica e poesia.

L’ottava edizione del Festival della Bellezza, dedicata a “Dante e l’espressione poetica”, si rivela tra le più prestigiose e originali proposte per ricordare il Sommo Poeta a 700 anni dalla morte, con 30 appuntamenti, fino a dicembre, connessi tra loro in luoghi danteschi, città d’arte e siti Unesco, “eventi d’arte nell’arte” introdotti e ispirati da un verso dantesco.

L’evento è organizzato dal Festival della Bellezza in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Vicenza. Biglietti disponibili sui circuiti Ticketone e Verona Box Office.

Data:giovedì 04 novembre 2021

Ora: 21:00

Luogo: TEATRO OLIMPICO DI VICENZA

Piazza Matteotti, 11

36100 VICENZA (VI)