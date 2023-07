Il Festival dell'archeologia al Bostel di Rotzo, rievocazioni, accensione del fuoco sacro

Il Festival dell'archeologia è l'evento principale della stagione estiva del Bostel di Rotzo. Sabato 15 e domenica 16 luglio 2023, due giorni alla scoperta dell'Età del Ferro con più di 40 rievocatori, laboratori per bambini, visite guidate, living history, spettacoli, mercato del villaggio, Realtà Virtuale e Aumentata ed enogastronomia di qualità!

Visite guidate e laboratori a cura di NEA archeologia, Università di Venezia e i rievocatori!!! Adulti, bambini e ragazzi impareranno il mestiere dell'archeologo, manipoleranno l'argilla, vedranno come si coniavano le monete e come si combatteva 2500 anni fa....il tutto attraverso il racconto degli abitanti dell'antico villaggio!

Conferenze con gli archeologi ed i ricostruttori storici che ci porteranno alla scoperta degli scavi del Bostel, del Monte Summano e del mondo retico!

Al sabato sera accensione del fuoco sacro con grande spettacolo di rievocazione. Tanto buon cibo, birre artigianali, bibite fresche ed un concerto serale (sabato 15) con gli Inisglas e i Balt Huttar.

Laboratori archeologici e naturalistici che vi faranno immergere nelle antiche tradizioni

Archeologia sperimentale per comprendere come vivevano le civiltà del passato

Visite guidate al Museo Archeologico Sette Comuni e al sito archeologico per scoprire i segreti della nostra storia

Esperienze di realtà immersiva e aumentata per un viaggio sensoriale unico

Coinvolgenti rievocazioni storiche che daranno vita alle epoche passate

Musica dal vivo degli Inisglas Band e Balt Hüttar

Imperdibili mercatini tematici del consuetudinario "Mercato del Villaggio", dove troverete tesori unici e artigianato locale.

L'ingresso a €10. Entrata gratuita dalle 18.30