Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Indirizzo non disponibile

Dal 4 Luglio al 7 Luglio 2024 nel Comune di Arsiero si terrà Festival dell'Acqua e della Carta.

Programma

Giovedì 4 Luglio

Ore 21.00 presso Cartiera Rossi Via Perale, 19: Proiezione del docu-film "1884-2024: 140 anni di note!" che racconta la storia della Cartiera Rossi e della sua importanza per la comunità locale.

Venerdì 5 Luglio

Ore 17.15-17.45: Ritrovo e registrazione partecipanti presso Contrà Pria.

Ore 17.30 e 18.00: Partenze per un trekking lungo il fiume Chiampo.

Sera presso Piazza F. Rossi: Spettacolo finale con musica, balli e canti tradizionali.

Per partecipare al trekking di Venerdì 5 Luglio è obbligatoria la prenotazione tramite il sito web del Comune di Arsiero o la pagina Facebook "Arsiero Informa".

Sabato 6 luglio

Pomeriggio, dalle 16.00 alle 18.00 presso Piazza F. Rossi: "Jabolla hori", un pomeriggio dedicato ai bambini con giochi, laboratori ed attività creative a tema acqua e carta.

Sera, ore 21.00 presso Piazza F. Rossi: Concerto dell'Orchestra delle Venezie diretta dal Maestro Giovanni Angeleri.

Domenica 7 luglio

Ore 20.30 presso Corte del Bepon, via Vigo: Presentazione del libro "Santi e Madone" di Galliano Rosset, un'opera che racconta le tradizioni e la religiosità popolare del Veneto.



L'evento si svolgerà anche in caso di maltempo. In caso di pioggia, alcuni eventi potrebbero essere spostati in luoghi al coperto.

Evento organizzato da Comune di Arsiero in collaborazione con Ministero della Cultura e finanziato dall'Unione Europea.