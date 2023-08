Festival del viaggiatore a Bassano con Marino Bartolettti

Il Festival, giunto alla IX edizione, animerà dal 3 al 24 settembre borghi e luoghi tra i più belli e suggestivi del Veneto. Un format originale e alternativo, che ha al centro il viaggio come metafora della vita.

Il tema di questa edizione sarà “L’Arca” con un sottotitolo che invita alla sfida: “Cosa portarsi a bordo e cosa gettare a mare nel nostro viaggio verso il futuro”. Il tema sarà trattato utilizzando il caleidoscopio tipico del festival, la pluralità di voci, la contaminazione tra arte, viaggio, saperi e racconto.

Sabato 16 settembre alle ore 18 presso il Chiostro del Museo Civico si terrà l’incontro “Fermate il lavoro, voglio scendere” con Laura Nota, psicologa del lavoro e Andrea Degl’Innocenti, socio fondatore di Italia che cambia, che - in dialogo con la giornalista Monica Andolfatto - faranno un viaggio nel mondo del lavoro per capire perché non è più una priorità per molti e in che modo sta cambiando significato.

Si proseguirà poi alle ore 20.30 con Marino Bartoletti che ci porterà a riscoprire i grandi dello sport e della musica, per cogliere i valori che guidavano la loro vita e la loro professione. Dialogherà con il giornalista Massimiliano Nebuloni.