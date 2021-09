“Festival del paranormale” con Diego Dalla Palma e molto altro

Dopo un anno di assenza causa pandemia, torna in Villa Da Porto a Santorso il Festival del Paranormale, evento organizzato dalla Pro Loco con il patrocinio del Comune.

L’appuntamento è sabato 18 settembre, per un’intera giornata da vivere tra diverse proposte.

Si parte alle 10 con l’intrattenimento del gruppo e20Danza. Alle 10,15 sarà il turno dei travel bloggers Samu e Marghe di “DovesiBa”, che guideranno il pubblico alla scoperta delle leggende su fantasmi e streghe nei territori in cui hanno viaggiato.

Alle 11,30 è in programma la visita guidata alla villa, mentre nel pomeriggio, a partire dalle 16, il protagonista sarà il noto truccatore, scrittore, imprenditore e personaggio televisivo Diego Dalla Palma, intervistato da Giorgio Hullweck.



nel cortile della Villa sarà presente, mentre la chiusura del festival è affidata, a partire dalle, per il quale è previsto l’ingresso a pagamento al costo di 5 euro e con prenotazione consigliata scrivendo a prolocomontorso@gmail.com.Per accedere agli eventi del festival sono necessari il green pass o il tampone negativo entro le 48 ore.