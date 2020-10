Festival del Mistero: tutti gli appuntamenti nel vicentino

Una tradizione popolare ricca di enigmi e storie tenebrose, tramandate di generazione in generazione. Sarà questo il fil-rouge della nuova edizione di “Veneto: Spettacoli di Mistero”, Festival promosso da Regione del Veneto e UNPLI Veneto ed interamente dedicato ai luoghi leggendari e misteriosi della regione.

Tra certo ed ignoto, tra reale e virtuale, tra fantasia e realtà. Ancora una volta le Pro Loco dimostrano di esserci e lo fanno dando un segnale forte – ha spiegato Alberto Toso Fei, direttore artistico del Festival – la rassegna, quindi, non si ferma ma si adegua alle circostanze, nel pieno rispetto delle regole”

In ottemperanza alle normative in atto, infatti, gli eventi si terranno principalmente all’aperto, o in cinema/teatri in cui sia possibile ospitare un massimo di duecento persone (inclusi attori, maestranze, rappresentanti delle Pro Loco) mantenendo le norme di distanziamento sociale. Inoltre, si è scelto di privilegiare produzioni che rispettino le regole dettate dall'Istituto superiore di sanità: monologhi, proiezioni, recite che non prevedano il contatto fisico tra gli attori, ad esempio, oppure spettacoli più brevi e con un numero limitato di spettatori, con vari appuntamenti nel corso della giornata ed alcuni incontri speciali che si terranno anche via web.

Ma, nonostante tutte le restrizioni, saranno oltre 100 i racconti della tradizione ambientati tra piazze, ville, teatri, castelli, boschi e zone di mare, realizzati grazie agli instancabili volontari delle 7 province venete.

VENETO SPETTACOLI DI MISTERO 2020 TRA REALE E VIRTUALE, LA PAURA DÀ SPETTACOLO

24 ottobre – 30 novembre 2020

Programma

sabato 24 ottobre (EVENTO PROVINCIALE – WEEK END DEL MISTERO)

VICENZA – Oratorio San Nicola da Tolentino

San Nicola da Tolentino – misteri e leggende - itinerari guidati

venerdì 6 novembre

MARANO VICENTINO – Auditorium Comunale

Il mistero della matemagia - conferenza

sabato 7 novembre

FARA VICENTINO – Tenzona dei Fratelli Sperotto

Ciacole da vardare - Teatro

domenica 8 novembre

MONTECCHIO MAGGIORE – Villa Cordellina

Anno 1630 – A Montecchio arrivò la peste - rappresentazione teatrale

venerdì 13 novembre

LUGO – Villa Godi Malinverni

E GIUNSERO A LUGO (UN SE SOIN KHENT ATZ LUGUM) - Proiezione film

venerdì 13 novembre

VALLI DEL PASUBIO – Sala Consiliare

Il mistero della matemagia - conferenza

sabato 14 novembre

BOLZANO VICENTINO – Galleria municipale e Chiesa arcipretale

Sotto il segno di Ubaldo Oppi - itinerari guidati

domenica 15 novembre

MONTORSO VICENTINO – Villa Da Porto Barbaran

Il fantasma del Conte. Leggenda o realtà? - Teatro

domenica 15 novembre

BRENDOLA – Azienda Agricola Guarda

La rosa nel pozzo - Teatro

venerdì 21 novembre

SCHIO – Palazzo Toaldi Capra

Il mistero della matemagia - conferenza

venerdì 28 novembre

SAN VITO DI LEGUZZANO - Sala Civica

Il mistero della matemagia - conferenza

venerdì 28 novembre

ROMANO D’EZZELINO – Teatro Parrocchiale

Tra Dolomiti e leggende per la Rajetta - Rappresentazione teatrale

Le date potrebbero subire variazioni per cause indipendenti dall’organizzazione. Il calendario aggiornato in tempo reale è disponibile sul sito della rassegna.

www.spettacolidimistero.it