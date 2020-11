Festival del Futuro è on line: aprirà il prof. Crisanti

Tre giorni, oltre 40 ospiti e 20 tra dibattiti, keynote speech e interviste: il Festival del Futuro di Verona 2020 all digital, da giovedì 19 a sabato 21 novembre in diretta web. Un denso programma di conferenze con manager e ricercatori, seminari e i workshop sui principali macro-trends elaborati per Harvard Business Review Italia da esperti italiani e internazionali. Oggi più che mai è importante ascoltare i maggiori esperti per capire i Macrotrends che guidano i cambiamenti che influenzano le nostre vite. Tecnologia, lavoro, salute, alimentazione, welfare, formazione, mobilità e urbanizzazione sono solo alcuni dei temi che verranno affrontati.

«La sfida globale della salute»: è questo il tema che apre la seconda edizione del Festival del Futuro, la prima interamente digitale. E certo non poteva essere diversamente, nell’anno segnato dalla pandemia del Covid-19. Organizzato in collaborazione con Università di Verona e Humanitas, il panel ha per protagonisti Pier Francesco Nocini, Rettore dell’Università di Verona, che presenterà la tavola rotonda, Francesca Pasinelli, Direttore generale di Telethon, Luciano Ravera, CEO di Humanitas, e Andrea Crisanti, Ordinario di Microbiologia e Microbiologia Clinica all’Università degli Studi di Padova.

L’appuntamento è per giovedì 19 novembre alle ore 11.30 con una diretta web che sarà trasmessa in streaming sui siti del Festival del Futuro (festivaldelfuturo.eu).

Programma

Giovedì 19 novembre

11:30 – 12:30

La sfida globale della salute

In collaborazione con Università di Verona e Humanitas

Pier Francesco Nocini, Rettore, Università di Verona (chair);

Francesca Pasinelli, Direttore generale, Telethon;

Luciano Ravera, CEO, Humanitas;

Andrea Crisanti, Ordinario di Microbiologia e Microbiologia Clinica, Università degli Studi di Padova.

13:30

Speech Confindustria

14:30 – 15:30

Il cambiamento climatico: la sfida della sostenibilità comincia ora

In collaborazione con AsVis e Futura Network

Donato Speroni, Segretario generale, Asvis (chair);

Roberta Marracino, Head of Group ESG Strategy & Impact Banking, UniCredit;

Federico Fraboni, Sustainability Manager, Calzedonia;

Carlo Alberto Pratesi, Professore ordinario di Marketing, Innovazione e Sostenibilità, Università Roma Tre;

Marco Frey, Presidente, Compact Network.

15:45

Speech Confindustria

16:30 – 17:30

Nuovi orientamenti per anticipare e gestire crisi ed emergenze

In collaborazione con Commissione europea

Domenico Arcuri, Commissario straordinario per l’emergenza Covid;

Mario Nava, Direttore generale per le riforme, Commissione europea;

Enrico Giovannini, Portavoce, Asvis;

Maria Pierdicchi, Presidente, Nedcommunity;

Massimo Gaudina, Commissione europea (chair).

Venerdì 20 novembre

9:00 – 10:00

Può l’Italia diventare un leader tecnologico? Le condizioni abilitanti. Gli errori da evitare

In collaborazione con Istituto Italiano di Tecnologia

Gianmarco Montanari, Direttore Generale, Istituto Italiano di Tecnologia (chair);

Gianluigi Viscardi, Presidente, Intellimech;

Alfonso Fuggetta, CEO, Cefriel (TBC);

Marco Hannappel, Vice Presidente di Confindustria Anitec-Assinform e Presidente e Amministratore Delegato di Philip Morris Italia.

10:00 – 10:30

Keynote break: Innovazione e tecnologia al centro dello sviluppo industriale italiano

Interviste a Gian Luca Rana e a Vincenzo Russi.

10:30 – 11:30

Tecnologia e lavoro: i nuovi paradigmi

In collaborazione con Politecnico di Milano

Alessandro Perego, Direttore, direttore del Dipartimento di Ingegneria Gestionale, Politecnico di Milano (chairman);

Umberto Bertelè, Professore emerito di Strategia, Presidente Osservatori Digital Innovation, Politecnico di Milano;

Ornella Chinotti, Amministratore delegato, SHL Italia e Francia;

Maurizio Milan, Presidente, Associazione Italiana Formatori.

12:00 – 13:00

Quale ruolo delle donne nel disegno del nuovo mondo

In collaborazione con 30% Club Italy e SheTech

Giulia Baccarin, Founder, MIPU;

Lisa Di Svevo, Presidente, She Tech;

Guard Paola Mascaro, Presidente, Valore D;

Odile Robotti, Country Leader, 30% Club Italy (chairman).

13:00 – 13:30

INTERVISTA Mobilità e smart city: i nuovi trend di sviluppo

In collaborazione con Università Bocconi

Gabriele Grea, Direttore GREEN, Università Bocconi;

Stefano Sordelli, Direttore Future Mobility, Volkswagen Group Italia.

14:00 – 14:30

Keynote speaker

Grazia Pertile, Ospedale Sacro Cuore di Negrar.

15:00 – 16:00

Innovazione e start-up

Daniele Meini, Associate Partner New Ventures, PwC Italia;

Massimo Ciaglia, partner Grownnectia Triveneto / Hdemy Group;

Massimo Pasquali, Responsabile Coordinamento Aziende Banco BPM;

OCTO Telematics;

InnovUp – Italian Innovation & Startup Ecosystem;

Francesco Cerruti, direttore generale di VC Hub Italia.

16:30 – 17:30

La prospettive economiche e industriali dell’Italia nel nuovo contesto globale

In collaborazione con Luiss e Oxford Economics

Andrea Prencipe, Rettore LUISS (chairman);

Emilio Rossi, CEO di EconPartners e Senior Advisor di Oxford Economics;

Maria Savona, Docente di Economia, LUISS;

Carlo Ferraresi, CEO, Cattolica Assicurazioni;

Fabrizio Di Amato, Presidente, Maire Technimont.

17:45 – 18:15

Keynote speaker

Andrea Montanino, Chief Economist Cassa Depositi e Prestiti e Presidente di Fondo Italiano d’Investimento SGR.

Sabato 21 novembre

9:00 – 10:30

Agricoltura&Innovazione: il futuro è già presente

In collaborazione con Food Trend Foundation e Ministero dell’Agricoltura

Paolo De Castro, Parlamento europeo;

Luigi Consiglio, Presidente, Gea;

Michele Morgante, I semi del Futuro, Accademico dei Lincei;

Federico Vecchioni, Amministratore Delegato, Bonifiche Ferraresi;

Carlo Lambro, Brand President, New Holland – Agriculture, CNH.

10:30 – 12:30

Il futuro del vino: visioni differenti, unica prospettiva. Scenari attuali e possibili sfide del prossimo decennio

Organizzato da Veronafiere Spa, Vinitaly e Wine2Wine.

12:30 – 13:00

Keynote Speaker

Teresa Bellanova, Ministro dell’Agricoltura.

Website: festivaldelfuturo.eu