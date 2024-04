Festival dei Sapori e della Creatività a Schio

Il 12, 13 e 14 aprile in Piazza Falcone Borsellino potrete trovare un'area truck food aperta dalle 11:00 alle 23:00. E per gli appassionati di artigianato sabato 13 e domenica 14 sarà presente il mercatino dalle 9:00 alle 20:00.

La piazza si trasformerà in un vero e proprio paradiso culinario, con truck che proporranno cibo da strada per deliziare il palato.



L'ingresso è libero.