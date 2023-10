Festival dei Monti d'Oro: storia, scienza, tradizioni, tra le rocce della Val Leogra

Da Venerdì 6 a Domenica 8 Ottobre 2023, si terrà, in Piazza A. Moro a Torrebelvicino, la Terza Edizione del Festival dei Monti d'Oro.

Il Festival promuove la storia, la scienza e le tradizioni tra le rocce della Val Leogra, con 3 giornata dedicate al mondo delle rocce e dei minerali, ai fossili, alla terra e alla montagna.

SABATO 7 SETTEMBRE

Ore 8:30: passeggiata didattica "Il sentiero Geomineralogico", a cura del Museo GeoMineralogico e del Caolino di Schio.

Obbiettivo dell'escursione è scoprire il paesaggio geologico del periodo Triassico e i minerali tipici del distretto metallifero della Val Leogra nel Comune di Torrebelvicino

Partenza: Ponte delle Capre (compattamento auto)

Iscrizione obbligatoria entro venerdì mattina: whatsapp 3491392462

DOMENICA 8 OTTOBRE

Ore 8:30: escursione "Tra antiche miniere", un percorso a tappe di 8km di circa 2 ore alla scoperta dei Monti d’Oro.

Attività per i più piccoli incluse, con in premio il gioco dei Monti d’Oro. E per tutti i bambini, la fiamma di carburo zuccherato.

Partenza: Piazza Aldo Moro.

Dalle ore 10:30 alle 19:00: Mineral Show, la mostra mercato di minerali, pietre, fossili, bigiotteraria, ceramica, legno con laboratori didattici per i bambini.

Ore 15:30: spettacolo "I ragazzi del Latte", un'avventura teatrale di e con Davide Peron e Eleonora Fontana - tratta dal libro 'Nel paese del tesoro' di Lucio Remerez Allari

Dalle ore 10:00 alle ore 18:00 sarà attivo lo stand gastronomico con prelibatezze locali a cura della Pro Loco.

Evento organizzato in collaborazione con Biosphaera e Pro Loco Torrebelvicino.