Il borgo di Costozza, frazione di Longare (VI), selezionato per il festival nazionale di arte contemporanea Una Boccata d’Arte, inaugura il primo Festival Costozza – Arte, Cultura e Territorio. Un ciclo di eventi dal 24 giugno al 24 settembre 2023 che si svilupperà in contemporanea con la manifestazione nazionale proponendo mostre, laboratori e workshop per valorizzare le ricchezze artistiche e paesaggistiche del territorio.

Costozza con la sua unicità darà lustro al territorio Berico. Le attività e gli eventi programmati per tutto il periodo estivo valorizzeranno il territorio, coinvolgendo la cittadinanza. Arte, cultura e territorio saranno le tre parole chiave del progetto locale che si svilupperà con il patrocinio del Comune di Longare, della Pro Loco di Longare e in collaborazione con l’agenzia di eventi Make Your Wish.

L’iniziativa nella frazione di Costozza avrà l’obiettivo di accrescere la consapevolezza del valore artistico e culturale del borgo in tutto il territorio circostante.

L’inaugurazione dell’edizione 2023 di Una Boccata d’Arte e del primo Festival Costozza – Arte, Cultura e Territorio avverrà sabato 24 giugno e domenica 25 giugno 2023.

L’evento di inaugurazione si terrà sabato 24 giugno 2023 alle ore 11:00 presso la Chiesetta di San Michele Arcangelo - Via Bartolomeo Bizio 22, 36023 Longare (VI), dove l’artista Diego Perrone accompagnerà i visitatori a scoprire la sua installazione Il frullamento del mare di latte. La mostra sarà visitabile ogni sabato e domenica dalle 10.30 alle 13 e dalle 15 alle 19 fino al 25 settembre. Durante la cerimonia sarà presente la delegazione nazionale di “Una Boccata d’Arte” e una troupe di Sky che girerà un documentario per Sky Arte. A seguire sarà allestita una bicchierata con prodotti tipici in collaborazione con i locali e le cantine vitivinicole della zona.

Programma

Durante i tre mesi della manifestazione si svilupperanno numerose iniziative e appuntamenti nel borgo: