Festival Conversazioni al Giardino Jacquard, ingresso gratuito

Sabato 15 e Domenica 16 Giugno 2024 presso Giardino Jacquard a Schio si terrà la nuova edizione del Festival ConversAzioni.

Incontri, spettacoli, laboratori ed eventi per scoprire e riscoprire il POTERE DELLA PAROLA e la buona pratica del DIALOGO e dell'ASCOLTO.

PROGRAMMA

Sabato, 15 Giugno

18:00 - Incontro con l'autore Paolo Malaguti

Dal primo romanzo "Sul Grappa dopo la vittoria", nel 2009, alla partecipazione al Premio Strega nel 2016 con “Prima dell’alba”, seguono “Nuovo Sillabario Veneto” e “Lungo la Pedemontana”. Nel 2022 ha pubblicato "Il Moro della cima", un ritorno sul Monte Grappa, sulle orme del Moro Frun, il primo gestore del rifugio di cima Grappa. Questo libro ha vinto il Premio Monte Caio per la narrativa di montagna e il Premio Mario Rigoni Stern 2022 per la letteratura multilingue delle Alpi.

In collaborazione con Libreria UBIK - Schio.

Domenica, 16 Giugno

17:00 - Flora&Lab.Ora: Intrecci in giardino

Un'occasione per immergersi nella bellezza del paesaggio urbano intrecciato a quello naturale. Un pomeriggio dedicato alla raccolta di elementi naturali e alla loro trasformazione in oggetti da portare in casa, affinché il piacere della bellezza continui a nutrirci nel quotidiano.

19:00 - Performance di danza contemporanea "ETERNA"

Compagnia di danza Lucy Briaschi

"ETERNA" è la bellezza della composizione di Vivaldi "Le quattro stagioni" interpretata dalle danzatrici della Compagnia Danza Lucy Briaschi.

20:30 - Stand-up POETRY con Lorenzo Maragoni

"Stand-up poetry" è uno spettacolo di poesia, un concerto senza musica, una playlist di pezzi che parlano dell'amore, del lavoro, dell'arte e della stessa poesia. In bilico tra reale e surreale, tra spoken word e stand up comedy, un'ora per scoprire un nuovo modo di fare poesia.

Campione mondiale di poetry slam.

In caso di maltempo, l'evento si svolgerà al Lanificio Conte-Schio.

Tutti gli eventi si terranno gratuitamente presso il Giardino Jacquard.

Organizzato dall'associazione Festival ConversAzioni e la direzione del Giardino Jacquard.