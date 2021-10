Festival Concertistico Internazionale dedicato a Canneti

Indirizzo non disponibile

I prossimi appuntamenti al XXIV Festival Concertistico Internazionale di Vicenza ruoteranno attorno al grande compositore vicentino, Francesco Canneti.

Nonostante sia chiuso da tempo, è cosa abbastanza nota che l’auditorium di Vicenza sia dedicato a Francesco Canneti, tanto da essere comunemente denominato “Il Canneti”. Pochi conoscono invece chi fu Francesco Canneti.

Basta scorrere un qualsiasi dizionario di musica per riconoscere che, nato due secoli fa, Canneti fu il più importante compositore vicentino del XIX sec. Nato a Vicenza nel 1807 ed ivi morto nel 1884, fu autore di molte opere. Esordì al teatro Eretenio con l’opera Emilia, al Teatro alla Scala di Milano fece rappresentare l’opera Saul. Seguirono altri due melodrammi Francesca da Rimini e La Duchessa di Bracciano. Fortuna e notevole diffusione ebbero inoltre le sue composizioni sacre, fra cui varie Messe, Salmi e Inni. Insegnò per lunghi anni all’Istituto Filarmonico cittadino e formò alla sua scuola la maggior parte dei musicisti vicentini della seconda metà dell’ ‘800.

A dispetto di una così ampia produzione musicale, le sue composizioni sono state raramente eseguite in tempi moderni.

L’idea di valorizzare tale autore ha portato il M° Enrico Zanovello e il M° Mario Lanaro alla riscoperta ed esecuzione dell’opera più importante scritta dal Canneti e cioè la Messa Requiem del 1837, della quale “anche il Rossini in soggiorno a Vicenza formulò i più lusinghieri apprezzamenti dopo averla ascoltata dalla prima all’ultima nota”: i due musicisti vicentini lo eseguirono nel 2007 in prima esecuzione moderna, in occasione del 2° centenario dalla nascita del Canneti e inciso poi su CD.

L’organico richiesto per la Messa Requiem è formato da tre solisti (2 tenori e un baritono), coro maschile ed organo. L’esecuzione è affidata ad un coro e solisti di professione diretti dal M° Mario Lanaro, docente di Esercitazione corali al Conservatorio di Verona. All’organo siederà Enrico Zanovello che, oltre ad essere docente del Conservatorio di Vicenza, ha alle spalle l’incisione di altri CD dedicati ad autori vicentini del ‘700 e ‘800.



Il Concerto di sabato 30 ottobre sarà preceduto dalla conferenza “Francesco Canneti e la musica sacra a Vicenza nell’800” tenuta dal M° Vittorio Bolcato dell’Accademia Olimpica, che si terrà presso la sala Pobbe del Conservatorio A. Pedrollo di Vicenza alle ore 15.30: prenotazione obbligatoria a prenotazioni@consvi.it (solo per la conferenza).



Gli ingressi ai concerti sono liberi e fino esaurimento dei posti disponibili, nel rispetto della normativa anticovid vigente che comprende il green pass.



Venerdì 29 ottobre

Sarmego di Grumolo delle Abb. • ore 20:45

Chiesa parrocchiale • Organo Pugina 1901

INSIEME VOCALE ARRIGO PEDROLLO

ENRICO ZANOVELLO • Organo

Direttore MARIO LANARO



Sabato 30 ottobre

Vicenza • ore 15:30

Conservatorio Arrigo Pedrollo

Conferenza sul musicista “Francesco Canneti” a cura di VITTORIO BOLCATO



Sabato 30 ottobre

Vicenza • ore 17:00

Chiesa di San Gaetano • Organo Ruffatti 1955

INSIEME VOCALE ARRIGO PEDROLLO

ENRICO ZANOVELLO • Organo

Direttore MARIO LANARO

REQUIEM

(FRANCESCO CANNETI 1807 – 1884)

Per soli, coro maschile a 3 voci e organo obbligato

Insieme vocale Arrigo Pedrollo