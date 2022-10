Festival concertistico di Vicenza: Gioventù Incantata sabato alla chiesa di San Giuliano

Ritorna al Festival Concertistico di Vicenza uno dei più premiati cori del vicentino, sabato 29 ottobre: Gioventù In Cantata dir. Cinzia Zanon. Parte organistica con la giovane organista Giulia Ricci.

Sabato 29 ottobre - Vicenza • ore 17:00

Chiesa di San Giuliano • Organo De Lorenzi 1843

GIULIA RICCI • Organo

Coro GIOVENTÙ IN CANTATA

Direttore CINZIA ZANON

CORO

Rupert Lang (1948): Cantate Domino

Patrick M. Liebergen: African Psalm

Rupert Lang (1948): Sanctus

Giorgio Susana: O sacrum convivium

Tadeja Vulc (1978): O Sapientia

ORGANO

Ferdinando Provesi (1770 - 1833): Sinfonia in Do maggiore

Luigi Cherubini (1760 - 1842): Fantasia in Do maggiore

Giovanni Morandi (1777 - 1856): Variazioni sull’Inno Inglese

Wolfgang Amadeus Mozart (1756 - 1791): Andante KV 616

Padre Davide da Bergamo (1791 - 1863): Sonatina in Fa

CORO

Josu Elberdin (1976): Salve Regina

Ola Gjeilo (1978): Tundra

Lisa Young: Sacred Steppin stones

Michael Bojesen (1960): Eternity

Pianoforte: Massimo Zulpo (coro)

Organo De Lorenzi del 1843. Restaurato dalla Ditta Luigi Patella nel 2017. 1 manuale di 52 tasti (Do1 - Sol5 con 1a ottava corta) pedaliera di 18 tasti (Do1 - La2). Trasmissione meccanica. 19 registri.

GIULIA RICCI • Organo

Giulia Ricci nasce a Forlì nel 1994. Iniziati gli studi di pianoforte ed organo nella sua città, nel 2016 consegue con lode la laurea di I livello in pianoforte presso il Conservatorio “G. Rossini” di Pesaro sotto la guida di Giovanni Valentini, perfezionandosi poi alla Scuola di Musica di Fiesole con Andrea Lucchesini. Avviata al clavicembalo da Maria Luisa Baldassari, a Firenze diviene allieva di Alfonso Fedi ottenendo nel 2019 la laurea di II livello in clavicembalo con lode presso il Conservatorio “L. Cherubini”. Segue masterclasses con Christophe Rousset e Skip Sempé. Ottiene il secondo premio ed il premio per il miglior brano concertato d’obbligo al Concorso Europeo “G. Giambi” di Pesaro nel 2017, ed il secondo premio al Concorso Internazionale di Clavicembalo “Paola Bernardi” di Bologna nel 2019. Risulta finalista al Concorso Internazionale di Clavicembalo “Città di Milano” 2021. Studia clavicembalo con Andrea Marcon e organo con Tobias Lindner presso la Schola Cantorum Basiliensis, dove nel 2021 consegue con il massimo dei voti il diploma di Master in Historische Tasteninstrumente. Particolarmente importanti per la sua formazione organistica sono le masterclass con Matteo Imbruno, Wolfgang Zerer, Ton Koopman.

A Basilea continua a specializzarsi nel repertorio solistico per i tre strumenti a tastiera, proseguendo gli studi di clavicembalo ed organo con Andrea Marcon ed approfondendo il pianoforte storico con Edoardo Torbianelli.

CORO GIOVENTÙ IN CANTATA

(Direttore Cinzia Zanon)

Gioventù In Cantata è una formazione, nata nel 1971 con l’intento di promuovere e sviluppare l’educazione corale dei ragazzi, che nel corso degli anni si è progressivamente trasformata sino a divenire una vera e propria scuola di “musica corale” attualmente convenzionata con il Conservatorio di Vicenza e caratterizzata dalla costante ricerca di nuovi repertori e di nuove forme di espressione artistica. Ne risultano un vasto repertorio e un ricco ventaglio di proposte, dal genere più classico fino alla musica contemporanea, interpretate con spiccata personalità grazie all’innesto, nella pratica musicale, di nuovi elementi di teatralità, gestualità e movimento. Accanto all’attenzione per l’approfondimento e il miglioramento artistico e vocale, quest’ultimo curato individualmente dalla prof.ssa Manuela Matteazzi, viene costantemente sottolineato il valore educativo del “fare coro”: bambini, ragazzi e giovani vengono guidati nel condividere fatiche, nel riconoscere regole di comportamento e di relazione per raggiungere tutti assieme risultati e soddisfazioni comuni.

Anche in virtù di queste motivazioni nel novembre del 2017 il gruppo ha conseguito l’ambito Premio Città di Marostica. Il coro, dal 1991 diretto dalla prof.ssa Cinzia Zanon, è attualmente composto da oltre 60 elementi.

Ha partecipato, ottenendo Primi premi e numerosi Premi Speciali in Concorsi Nazionali ed Internazionali ed é stato selezionato per rappresentare la Regione Veneto all’Expo Milano 2015, esibendosi in una serie di concerti presso Palazzo Italia. Il gruppo è promotore di importanti eventi musicali, ha tenuto innumerevoli concerti in diverse città italiane, ideato e proposto spettacoli, partecipato all’allestimento di importanti opere anche in prima nazionale. La formazione ha effettuato tournée in undici paesi europei, in Argentina, Brasile, USA, Canada, Russia, Giappone, Australia, Filippine, Cina riscuotendo ovunque notevoli consensi. Il coro ha prodotto 6 CD, il più recente, Music is MaGIC, è stato pubblicato nel gennaio del 2018.